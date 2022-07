En Wallonie, près d’un tiers des familles possède au moins un animal de compagnie, comme des chiens , des chats , des chevaux , des oiseaux, des poules , ou des chèvres.

Mais ces animaux ont-ils des droits? C’est la question que Chloé, 11 ans, nous a posée.

Aucune loi en Belgique ne dit que les animaux ont des droits. En Wallonie, il existe un code du bien-être animal qui a pour but d’assurer leur protection et leur bien-être. Il est par exemple interdit d’abandonner son animal. Et depuis le 1er juillet 2022, si on veut acheter un animal de compagnie, on doit posséder un permis.

Aujourd’hui, les avancées scientifiques permettent de dire que les animaux sont conscients et sensibles à la souffrance. On revient de loin. Dans les années 1600, on considérait l’animal comme un objet! La question des droits des animaux et de la protection animale gagne du terrain.

Aussi, on n’adopte pas un animal de compagnie sur un coup de tête. Avant de le faire, il est bon de se poser une série de questions . En voici quelques-unes.