Comment la Terre a-t-elle été créée? Les origines de la planète bleue en vidéo

Que de questions il y a à se poser sur les origines de la Terre mais aussi de tout ce se trouve dans l’espace. L’univers ne nous a pas encore livré tous ses secrets, loin de là!

Mais voici quelques points de repères intéressants à connaître sur les origines de notre belle planète bleue.

La Terre s’est formée il y a environ 4,6 milliards d’années, à partir d’un gros nuage de poussières de roches, de métal et de gaz, qui tournait autour du Soleil. Les poussières se sont rassemblées, sous l’effet de la force de gravitation, en grains de sable, puis en rochers, de plus en plus gros, qui se sont également assemblés.

Au début, la Terre était une boule en fusion, à l’activité volcanique intense et attaquée par des météorites. Elle a mis très longtemps à se refroidir. L’eau présente dans l’air sous forme de vapeurs est devenue liquide. Il s’est mis à pleuvoir et cela a créé les lacs, mers et océans… C’est de cette grande présence d’eau que la Terre tient son surnom de Planète bleue.

Tu veux en savoir plus?

C’est quoi le «Big Bang»?

Dans notre vidéo, nous te parlons de la Terre, mais qu’en est-il de l’univers? As-tu déjà entendu parler de la théorie du "Big Bang" ("grand boum" en français). L’univers serait né il y a près de 14 milliards d’années. Et il est en constante expansion (il gonfle sans s’arrêter et de plus en plus vite). On pense aujourd’hui que l’univers, à sa création, était contenu dans une minuscule bulle, des milliers de fois plus petite qu’une tête d’épingle, extrêmement chaude et dense (compacte), concentrée en énergie. Un jour, cette bulle a explosé: c’est ce moment qu’on appelle "Big Bang". Il ne s’agit pas de la création de l’univers à proprement parler, mais du début de son expansion. En commençant à grandir, en une fraction de seconde, le temps, l’espace et la matière ont vu le jour. Les galaxies, les étoiles, les planètes… sont arrivées à leur tour. Aujourd’hui, l’univers continue chaque jour de grandir.

