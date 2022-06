«Il y a moyen de faire la fête sans alcool, je le fais de plus en plus souvent»: l’animateur Adrien Devyver (RTBF) lutte contre l’alcool au volant (vidéo)

Absent lors de la conférence de presse de ce jeudi 2 juin 2022pour le lancement de la campagne d’été en raison de la naissance prématurée de son enfant, Adrien Devyver a souhaité adresser un message vidéo.

"J’ai la grande chance d’être l’ambassadeur de cette campagne BOB", a-t-il déclaré. "Quand j’étais jeune, j’ai fréquenté pas mal de festivals et donc j’en garde toujours de chouettes souvenirs. C’est pourquoi j’ai eu envie de représenter ce côté fédérateur, cette bonne ambiance sur le tee-shirt. Je trouve que nous sommes arrivés à un chouette compromis, avec cette notion de responsabilité aussi, inculquée par BOB. Les images que j’ai imprimées en moi au fur et à mesure de mes expériences de festivalier ressortent sur le tee-shirt", selon Adrien Devyver.

Un tee-shirt qui peut être remporté via un concours en ligne sur www.bob.be ou par le biais de l’équipe d’animation BOB présente à sept grands festivals: Couleur Café, le Fiesta City à Verviers, le Summer Music Festival à Boussu, les Francofolies de Spa, le Suikerrock à Tirlemont, le Dranouter en Flandre-Occidentale et les Lokerse Feesten.

Il y a moyen de super bien s’amuser sans boire une seule goutte d’alcool, et en plus d’être responsable et de ramener des potes à la maison.

"Cette campagne BOB est hyper importante, car en festival on fait la fête et on a parfois tendance à boire un verre de trop", a encore précisé Adrien Devyver. "La sécurité routière, c’est la vie, c’est la base. C’est tellement important qu’on se dise de faire gaffe en rentrant à la maison. Et je trouve que, pour le faire de plus en plus souvent de mon côté, il y a moyen de faire la fête sans alcool, de super bien s’amuser sans boire une seule goutte d’alcool, et en plus d’être responsable et de ramener des potes à la maison."