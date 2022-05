Combien de temps vit une abeille, dans et en dehors de la ruche? On t’explique en vidéo

On parle souvent des abeilles, car leur rôle est essentiel dans notre alimentation. C’est en butinant qu’elles permettent aux plantes de se reproduire, de donner de plus nombreux et plus gros fruits. Ce sont des pollinisateurs. Mais avant d’être butineuses, les abeilles passent par différents rôles, à l’intérieur de la ruche. On pourrait presque dire qu’elles ont plusieurs vies.