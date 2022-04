Thierry Luthers est probablement un des derniers dinosaures du paysage audiovisuel en Belgique francophone.

Celui qui terminera sa carrière de commentateur sportif lors de la finale de la coupe de Belgique ce lundi à derrière lui une longue expérience hétéroclite. Parce qu’il n’a pas débuté le long d’un terrain de foot mais dans les studios à l’ambiance feutrée de la RTB (sans le F à l’époque) où il était animateur et producteur d’émissions de divertissement.

C’est au cœur des années 90 que sa carrière de commentateur sportif (son rêve d’enfance) prendra son envol. Et ce lundi, après plus de 25 ans à commenter des événements sportifs (foot mais aussi athlétisme, Jeux Olympiques,…) ce sera son dernier match sur les antennes de Vivacité. Un Gand-Anderlecht de bonne facture, du moins il l’espère.

Du panache

"C’est une très belle affiche et j’aurai le plaisir de la commenter avec mon confrère-collègue-complice-ami Manuel Jous" .Dans un stade RoiBaudouin garni de 40000 spectateurs, c’est une façon de tirer sa révérence qui ne manque pas de panache.

Et du panache, l’éternel fan de Johnny en a toujours eu lors de ses commentaires. De l’humour aussi et de nombreuses références culturelles. Fort d’une formation en histoire (après avoir fait latin-grec), il n’est jamais avare d’une citation d’un philosophe ou grand penseur.

La routine

Ce dernier match, il l’a préparé de manière habituelle, "routinière, si j’ose dire, précise-t-il. Ça va être drôle, passionnant et sans doute un peu émouvant puisque quand je vais rendre l’antenne, ce sera pour la dernière fois." Une émotion qu’il espère pouvoir contrôler un minimum. "Je pense que je m’apprête à vivre une dizaine de jours assez émouvants".

Pas de regrets

Thierry Luthers partira lundi sans regrets. "Il y a quand même 42 ans et demi que je suis dans cette maison. Je vous avoue que le documentaire que j’ai fait sur le foot, Le milieu du terrain, m’a éclairé sur les pratiques peu glorieuses et peu reluisantes du football. Le jeu reste amusant à regarder et à commenter mais je suis content de partir.Les gens ne me croient pas mais je crois que je vais faire une césure radicale avec le monde du football."

Johnny Hallyday

C’est vrai qu’après avoir commenté plus d’un millier de matchs, on peut comprendre qu’il aspire à faire autre chose. Ses passions sont nombreuses, l’écriture (il prépare un livre sur le Forum de Liège), les cimetières (il est l’auteur de 6 guides sur le sujet ) et la musique de Johnny Hallyday à qui il rend hommage lors de concerts et de conférences. "Je j’aurai pas le temps de m’ennuyer" , conclut-il.

Bon vent, l’artiste.