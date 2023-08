Mercredi, l'Allemagne s'est imposée en trois sets: 25-22, 25-19 et 25-19 contre l'Estonie et la Serbie avait écarté la Suisse 3 sets à 0 également: 25-19, 25-16 et 25-19.

L'Italie, championne du monde et d'Europe, a battu ensuite l'Estonie en soirée, toujours à Pérouse, sur la marque de 3 sets à 0 (25-17, 25-22 et 25-19).

Les Red Dragons, entraînés par l'Italien Emanuele Zanini, rencontreront ensuite, à Ancône, l'Allemagne dimanche (21h00), l'Estonie mardi (18h00) et la Suisse jeudi prochain (18h00).

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes avancent en huitièmes de finale.

Le groupe de la Belgique croise avec la poule C, qui comprend la Macédoine du Nord, la Pologne, numéro 1 mondiale, les Pays-Bas, la République tchèque, le Monténégro et le Danemark.

En 2021, la Belgique avait été éliminée après le premier tour avec une seule victoire en cinq rencontres. Cet été, les Red Dragons ont remporté deux de leurs six matchs de la Golden European League. En préparation, juste avant de s'envoler pour l'Italie, ils ont enregistré une défaite (3-2) et une victoire (1-3) face aux Pays-Bas. Le meilleur résultat des Belges est la quatrième place atteinte en 2017 en Pologne

L'Euro masculin e déroule dans quatre pays -l'Italie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et Israël - et se terminera le 16 septembre à Rome.