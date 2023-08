Les Yellow Tigers s'inclinent face à l'Ukraine pour leur troisième match à l'Euro 2023 : la Pologne ce mardi sera encore plus forte

Si samedi les Yellow Tigers avaient pu, aux forceps, aller chercher une victoire à trois points, ce lundi, elles sont un peu retombées les pieds sur terre, subissant leur première défaite de l’Euro disputé à Gand encore quelques jours.

Pourtant, Kris Vansnick avait prévenu : les adversaires allaient être encore plus physiques. Cela s’est confirmé face à une équipe moins bien classée au classement mondial mais qui a toutefois proposé un contenu plus complet avec plus de solutions.

Pouvant compter sur leur puissante attaquante Anastasiia Kraiduba, les Ukrainiennes ont aussi réussi à alterner leurs attaques. Elles ont surtout pu se reposer sur une défense et des réceptions bien mieux réussies, remettant constamment l’Ukraine dans le bon sens.

Dans un match qu’il fallait gagner pour viser la 3e place, les Belges n’ont fait illusion qu’en 2e manche. Trop peu que pour espérer aller chercher un point au moins, important pour la suite du parcours qui voit la Belgique affronter la Pologne ce mardi, sur papier encore plus forte que l’Ukraine.

Ce résultat ne met toutefois pas en péril la présence de la Belgique en 8es, les 4 premiers se qualifient.