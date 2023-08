Euro de Volley : malgré la perte d’un set et une 4e manche à rallonge face à la Slovénie, la Belgique empoche une deuxième victoire

Conscientes qu’il fallait confirmer après le show de jeudi, les joueuses de Kris Vansnick avaient continué sur leur lancée en empochant le premier set aussi vite que les trois premiers face à la Hongrie.

Mais la Slovénie qui devrait, avec l’Ukraine et la Belgique, la 3 ou 4e place qualificative pour les huitièmes de finale avait aussi des atouts à faire valoir. Après un set à se mettre en jambes, elles ont alors annoncé la couleur dans le deuxième set. Même si les Yellow Tigers ont repris rapidement la main sur la deuxième manche, la bouclant 20-25, c'est dans la troisième partie du match que les Belges ont vu la Slovénie élever davantage leur niveau et faire légèrement douter le bloc noir-jaune-rouge.

Réussissant des attaques plus percutantes, elles ont mis en difficultés la réception (où seule la libero Rampelberg réussissait encore à remettre correctement) et le bloc belge dans un set qu’elles ont méritoirement empoché 25-21. Malgré les changements de Vansnick, la Belgique n’a jamais réussi à repasser devant et ont même compté jusqu’à sept points de retard.

Devant les 3000 spectateurs de la salle à Gand, généralement le théâtre des performances en athlétisme, les Yellow Tigers ont alors retrouvé leur niveau et leurs qualités pour reprendre la mainmise sur l'issue de la rencontre. Et alors qu'on pensait les Belges parties vers une 4e manche aisée, les Slovènes ont mis du suspense dans cette rencontre au bout d'une quatrième manche à rallonge où les balles de set se sont multipliées pour les deux équipes.

Finalement, à la 6e balle de set, sur un ace de Van Gestel, les Yellow Tigers ont bouclé en quatre manches, prenant les trois points. Ce qui pourrait être crucial au décompte final de la poule en vue de l'adversaire en 8es de finale.

Ce lundi, face à l'Ukraine, les Yellow Tigers devront monter d'un cran pour se mettre dans de bonnes dispositions avant le terrible enchainement Pologne et Serbie.