L'Euro de volley débute ce jeudi à Gand : Pauline Martin et Charlotte Krenicky seront les atouts wallons des Yellow Tigers

Et pourtant. L’opposite (attaquante n°1) de 20 ans et la passeuse de 23 font partie des meubles dans le groupe de Kris Vansnick. Déjà reprises il y a un an pour le Mondial, avec une neuvième place à la clé, les deux Wallonnes, parfaites bilingues, veulent réussir un gros coup dans leur Championnat d’Europe à la maison.

Un minimum d’ambitions à l’Euro

”L’objectif reste de gagner le plus de matchs possibles en poules contre trois adversaires à notre portée (Slovénie, Hongrie, Ukraine) et d’aller chercher l’un ou l’autre set face à la Pologne et la Serbie, calme Pauline, l’attaquante. La priorité, c’est de terminer troisième pour éviter la Turquie en huitième et puis on verra match après match.”

Même si elles ne veulent pas fanfaronner, les deux joueuses restent ambitieuses. L’apport du public sera surtout un plus dont elles comptent bien profiter. Sans se mettre la pression. “Jouer un tel tournoi devant sa famille, ses proches… c’est génial, s’enthousiasme la Namuroise. D’autant plus qu’ils n’ont pas trop l’habitude de venir me voir jouer depuis que j’ai quitté la Belgique pour l’Italie (NdlR : il rejoindra l’Allemagne).”

Doublé coupe-championnat dans sa besace avec Asterix, Charlotte, la passeuse, formule, elle, un souhait pour cet Euro. “Que l’attention portée à l’équipe pour cet Euro permette de développer ce sport davantage dans le sud du pays.”

Que ce soit pour Pauline ou Charlotte, devenir une Yellow Tiger, c’était presque un rêve. Depuis Floreffe et Thimister, les deux joueuses ont gravi les échelons pour devenir incontournables. “Il y a quelques années, je les regardais, c’étaient mes idoles, comme Lise Van Hecke qui joue à mon poste, et maintenant, j’en fais partie”, sourit Pauline, les étoiles dans les yeux.

”Pour moi, c’était surtout une perspective, une chance unique de jouer pour mon pays, embraie Charlotte, dont la famille, originaire de Slovaquie, est très volley. Ce n’est pas tous les jours et j’espère que plus tard, je pourrai raconter ces souvenirs à mes enfants.”

Une est pressée, l’autre a le temps

Avant de penser à fonder une famille, Charlotte entend bien continuer sa progression. Toute récente instit, elle se consacre surtout au volley pour ne rien regretter. Ce qui fonctionne plutôt bien puisqu’elle a terminé la saison à la seconde place au trophée de la meilleure joueuse, derrière une équipière néerlandaise d’Asterix – le meilleur club belge basé à Beveren – où elle a posé ses valises il y a deux saisons en provenance de Genk. Une ascension tranquille depuis Thimister qui ne lui donne pas d’office des envies d’étranger.

”Je construis ma carrière étape par étape tout en continuant à progresser. Le plus important reste de prendre du plaisir, affirme-t-elle. Avant d’aller directement dans un gros championnat comme l’Italie, peut-être serait-il plus judicieux de commencer par la France qui est une étape intermédiaire. En tout cas, je bosse pour y arriver.”

Si la Liégeoise prend son temps, Pauline a, elle, passé l’étape supérieure. Après une formation terminée à la réputée Topsportschool de Vilvorde, des piges à Charleroi et Asterix, celle qui suit des études de lettres a goûté au championnat italien, l’un des plus réputés d’Europe, à Monza avant de filer en Allemagne (Vilsbiburg) cet été. “C’était très enrichissant comme expérience, sourit-elle. J’étais super entourée avec cette équipe. J’ai beaucoup appris.”

Après l’Euro, elles enchaîneront directement avec les qualifications olympiques au Japon. Un nouveau long déplacement après déjà des voyages pour la Golden League cet été et avant la reprise en club. Un rythme d’enfer. “On a des charges d’entraînements pour soutenir tout ça, continue Charlotte. L’année passée avec la Ligue des Nations, on a connu de plus longs voyages aux Philippines ou encore au Canada. Le décalage horaire était plus compliqué.”

Les 14 Yellow Tigers pour l’Euro 2023 en Belgique

Passeuses

2. Elise Van Sas (26 ans, 1 m 88, Terville-Florange/Fra)

12. Charlotte Krenicky (23 ans, 1 m 89/Asterix)

15. Jutta Van de Vyver (27 ans, 1 m 75, Charleroi)

Attaquantes-réceptionneuses

3. Britt Herbots (23 ans, 1 m 82, Scandicci/Ita)

7. Celine Van Gestel (25 ans, 1 m 83, Aix-La-Chapelle/All)

21. Manon Stragier (24 ans, 1 m 82, Asterix)

Centrales

4. Nathalie Lemmens (28 ans, 1 m 92, Dresde/All)

13. Marlies Janssens (26 ans, 1 m 93, Oudegem)

19. Silke Van Avermaet (24 ans, 1 m 92, Mulhouse/Fra)

22. Anna Koulberg (19 ans, 1 m 87, Asterix)

Opposite

10. Pauline Martin (20 ans, 1 m 89, Vilsbiburg/All)

Liberos