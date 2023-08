Kris Vansnick, le nouveau coach de l'équipe nationale belge avant l'Euro féminin: "On a tourné la page"

À deux mois de l’Euro en Belgique, la Fédération a alors misé sur la continuité en nommant son adjoint, Kris Vansnick (43 ans), aux commandes. Qui vivra son premier grand tournoi à ce poste, après la Golden League.

Kris, comment réussir la transition alors que l’échéance Euro était si proche ?

On s’est focalisé sur la continuité. C’était d’ailleurs une demande des joueuses de poursuivre dans une certaine façon de travailler. Je me suis alors concentré sur les renforts externes dans le staff, venus de l’étranger et qui ont un vécu à l’international. Ils ont directement su travailler avec l’équipe, ce qui donne aussi pas mal de fraîcheur. Moi, je suis là pour la continuité et les nouveaux amènent de nouvelles idées. On sent une nouvelle dynamique, on a tourné la page. Ma nomination a permis de ne pas trop déstabiliser le groupe. Je connais les filles depuis longtemps.

Parlons de l’Euro. Jouer à la maison, ça ne met pas une pression supplémentaire ?

Ça pourrait, en effet, mais l’équipe rêve de pouvoir jouer devant des milliers de spectateurs. C’est une équipe qui se transcende quand il y a beaucoup de public. On l’a vu au Mondial 2022 aux Pays-Bas devant 10 000 personnes. On veut pouvoir jouer des matchs avec beaucoup d’intensité, avec du spectacle. Avec de bons résultats au bout évidemment.

En Belgique, c’est possible d’attirer 10 000 personnes ?

Oui évidemment. Il suffit de voir l’assistance lors des finales de la Coupe de Belgique. À Anvers, c’est toujours plein. Pourquoi ne pas faire la même chose pour l’équipe nationale ? On l’a vu aussi avec la European Golden League, en Belgique, les salles étaient assez remplies.

On en est encore à devoir attirer des gens dans le volley ?

En Belgique, le volley reste un petit monde. Mais on essaie de grandir. Il y a encore beaucoup de monde qui ne nous connaît pas. Et puis, en Wallonie et à Bruxelles, il y a moins de clubs. On sait qu’on peut aller gagner du terrain là.

Dès les huitièmes de finale, vous jouerez au Palais 12. Les Red Dragons avaient déjà pu y jouer l’Euro 2019. Ce n’est pas un hall sportif mais c’est une salle mythique. De grands noms s’y sont produits.

C’est un peu comme le Sportpaleis d’Anvers. Les joueuses n’attendent qu’une chose : se produire là-bas ! On va essayer de le remplir comme tous ces artistes. Jouer à Bruxelles, c’est spécial car ça n’arrive jamais.

Le manque de grandes salles de sport capables de vous accueillir est-il un souci ?

Il n’y a pas de grands halls omnisports à Bruxelles mais évoluer dans un hall d’expo, ce n’est pas typique à la Belgique. Dans le volley international, on arrive toujours dans des salles gigantesques, des halls d’expo qui se métamorphosent pour les sportifs. À Arnhem, on a joué dans le stade de football où ils avaient disposé trois terrains. Niveau sono, ce n’était pas top mais le spectacle était super !

Vous avez terminé neuvièmes au Mondial 2022. Vous partez avec de hautes ambitions pour cet Euro ?

En Europe, énormément d’équipes peuvent prétendre à la couronne. On est septièmes au ranking européen, on n’est donc pas favori. La Pologne a terminé troisième de la Nations League et la Turquie l’a gagnée. La Serbie et l’Italie (NDLR: championne d’Europe en titre) font aussi partie des favorites. On a donc des équipes plus fortes que nous mais dans un bon jour, on peut battre tout le monde. L’objectif est de terminer la poule le mieux possible (NDLR : quatre des six équipes se qualifient en huitièmes). On doit enchaîner trois victoires contre la Slovénie, la Hongrie et l’Ukraine. Ensuite, on peut éventuellement rêver d’exploit face à la Pologne et la Serbie. L’idéal serait de ne pas terminer quatrième pour éviter la Turquie en huitièmes. Avec Vargas, les Turques sont dans un autre monde.

La star de l’équipe, c’est Britt Herbots. Est-elle prête à emmener les Yellow Tigers ?

Mentalement, elle est boostée à mort (rires). Elle aime le public, elle aime être sous les feux des projecteurs. Malgré un petit bobo, elle est prête.