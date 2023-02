Louvain entamait pourtant mal sa rencontre, voyant Guibertin remporter le premier set (22-25). Une bonne piqure de rappel pour des Louvanistes bien plus adroits par la suite et auteurs de trois manches de bonne facture (25-20, 25-21, 25-20). Un succès qui leur garantit une place en playoffs et qui élimine quasiment les Brabançons wallons.

Des playoffs que Menin verra également après sa victoire, en quatre sets, sur Achel. Menant 2-0 à domicile, Menin baissait sa garde dans le troisième set permettant à la lanterne rouge de retrouver des couleurs (20-25). La quatrième manche fut, elle, disputée de bout en bout et finalement remportée par les locaux. Cette défaite condamne définitivement Achel aux playdowns.

Pour rappel, vendredi soir, Maaseik s'était imposé à Waremme (0-3), enterrant également les espoirs de playoffs des Wallons.

Ce dimanche, le duel entre Gand et Alost clôturera la seizième journée de championnat.