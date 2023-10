Dimanche après-midi, le Grec a remporté le double avec son frère Petros (ATP 110 en double). Leur tout premier succès commun sur le circuit après avoir écarté la paire Behar-Pavlasek au super tie-break 6-7 (5/7), 6-4, 10-8 . “C’est définitivement un niveau beaucoup plus élevé que les deux Challengers que j’avais remportés jusqu’ici, commente Petros (23 ans). C’est un rêve devenu réalité de pouvoir le faire avec mon frère à mes côtés. Et je tiens vraiment à le remercier de m’avoir aidé toute cette semaine. Ce fut très stressant pour moi. Surtout le match de samedi, remporté au super tie-break. Vous savez, ce n’était pas facile pour lui de monter sur le terrain après avoir perdu en simple. Je pense donc qu’il a fait un travail incroyable tout au long de la semaine et qu’il peut être fier de lui. Je suis également très fier de nous. Nous avons enfin réussi à tenir le coup, dans des matchs lors desquels nous aurions eu du mal par le passé. Je pense que désormais nous sommes plus confiants et que nous ne savons quoi faire sur le terrain.”

Les Jeux olympiques dans le viseur

Un constat partagé par Stefanos Tsitsipas (25 ans). “Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli parce que cela n’a pas été facile pour nous. Nous avons joué plusieurs fois ensemble dans le passé et nous avons souvent été très proches de réaliser de bonnes performances contre de bonnes équipes. J’ai déjà eu la chance de ressentir les effets d’un succès en double, avec Feliciano Lopez à Acapulco. Mais ressentir ces émotions avec quelqu’un qui fait partie de ta famille n’a rien de comparable, détaille le natif d’Athènes. Je suis heureux que nous ayons survécu à ces super tie-breaks, mais que nous ayons également affiché un bon niveau de tennis. Je veux continuer à jouer avec Petros et faire de notre mieux pour nous rendre aux Jeux olympiques l’année prochaine parce que c’est notre rêve. Il n’y a rien de plus intense que de jouer en double avec son frère et de l’emporter.”

Au terme de la rencontre, on a vu un Apostolos Tsitsipas très fier de ses fistons. "C'était un moment très émouvant pour notre père. Je pense et je suis presque sûr que voir ses deux garçons soulever le trophée ensemble était l'un de ses rêves, poursuit Petros. Nous sommes très heureux qu'il était présent pour nous voir jouer, de même que notre mère et Paula (NdlR : Badosa, la joueuse espagnole et compagne de Stefanos). C'est incroyable de pouvoir partager ce moment ensemble."

Les deux frères Tsitsipas entourés de Paula Badosa, la joueuse espagnole et compagne de Stefanos, et de leurs parents.

Un bond au classement du double

De son côté, Stefanos Tsitsipas espère, à l'avenir, pouvoir disputer de plus grands événements avec son frère Petros. "Il y a eu quelques tournois cette année où nous n'avons pas pu participer à cause de nos classements (NdlR : il sera 115e mondial en double dès lundi et Petros 81e). Petros essaie de s'en sortir sur la tournée Challenger, explique le 7e mondial. Ce que j'ai toujours eu comme rêve, c'est de pouvoir jouer des Masters 1000 et d'autres grands événements avec un partenaire stable, en l'occurrence Petros. Je pense que nous avons réalisé ici un pas dans la bonne direction, même si ce n'est pas encore le bout du chemin. J'adorerais jouer Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid Rome ou Cincinnati avec lui Vous savez, nous avons eu des invitations dans le passé, mais je préfère vraiment participer aux tournois grâce à notre classement et à notre niveau de tennis. C'est bien d'utiliser parfois des jokers mais je ne veux pas en faire une habitude."