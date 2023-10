Elise Mertens se hisse en finale à Monastir: "C'est l'anniversaire de ma maman, je ne voulais pas perdre"

Il s'agit de la première accession en finale de la saison d'Elise Mertens dans un tournoi WTA en simple. Et de sa première tout court depuis son triomphe l'an dernier en Tunisie, où elle avait conquis le septième titre de sa carrière. Pour un nouveau titre, la N.1 belge se mesurera ce dimanche à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 30), 27 ans, tête de série N.1, qui a battu l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 34), 34 ans, tête de série N.4, 6-2, 4-6, 6-2, et a gagné la finale du double avec sa compatriote Sara Errani.

"Je suis très contente de la manière dont je me suis profilée jusqu'à présent dans ce tournoi", a-t-elle poursuivi. "J'avais vraiment à cœur de me retrouver une nouvelle fois en finale ici. Et je n'ai pas dû dépenser trop d'énergie dans cette demi-finale. Ce ne sera pas un match évident demain contre Paolini. Elle est en forme, elle bouge bien, même si vu qu'elle a combiné simple et double, je ne sais pas où en sera son niveau de fatigue. Moi, pour ma part, je serai prête. Je vais prendre soin de bien récupérer, jeter un coup d'œil à ses derniers matches, regarder ce que je peux encore améliorer, et tout donner une dernière fois."