Giovanni Mpetshi Perricard sorti en quarts de finale par Alexander Bublik : “Je me suis prouvé beaucoup de choses sur ce tournoi d’Anvers”

Arrivé en Belgique sans l’assurance de disputer la moindre rencontre, le joueur de 20 ans a profité du forfait de notre compatriote Kimmer Coppejans (ATP 191) pour intégrer le tableau des qualifications. Une nouvelle qu’il a apprise quinze minutes avant de monter sur le court et qui ne lui a visiblement pas causé beaucoup de tracas…

Sorti de ces qualifications après deux victoires assez nettes, Mpetshi Perricard a enchaîné avec ses tout premiers succès sur le circuit ATP, balayant l’Espagnol Roberto Carballés Baena (ATP 64) puis le Liégeois David Goffin (ATP 105). Seul le Kazakh Alexander Bublik (ATP 36) est parvenu à stopper l’envolée du natif de Lyon vendredi après-midi (6-4, 4-6, 6-2) lors des quarts de finale. “Je suis arrivé un peu tendu sur le court, expliquait-il après sa défaite. Je me fais breaker à 3-3 dans la première manche puis je réagis bien dans la deuxième. Mais au final, il m’a manqué de la clarté, du calme. Il y a eu aussi deux ou trois smashs mal négociés à des moments importants. Et quand vous n’arrivez pas à conclure vos occasions face à un trentième mondial, ça ne pardonne pas.”

À l’instar de Stefanos Tsitsipas, qui avait atteint les demi-finales de l’European Open en 2017, le tournoi d’Anvers peut-il servir de tremplin, de déclic ? “Je me suis prouvé beaucoup de choses sur ces quatre derniers matchs, souligne le Français. Là, mon esprit est tourné vers le Challenger de Brest que je vais disputer en début de semaine prochaine. Même si, évidemment, c’est difficile de tourner la page parce que c’est encore frais… Après, comme je l’ai dit, je me suis prouvé énormément de choses. Et je pense que ce tournoi va me faire du bien pour la fin de l’année et le début de la saison 2024.”

Une saison 2024 où il espère jouer les premiers rôles lors des qualifications de l’Australian Open (14 au 28 janvier).

guillement “C’est un drôle d’oiseau”

Il y a quelques jours, dans les colonnes de L’Équipe, son entraîneur Emmanuel Planque le qualifiait de “drôle d’oiseau”. C’est vrai, Giovanni Mpetshi Perricard a un profil atypique. Colosse de 2,03 m pour 100 kilos, le Français sert à 230 km/h (à peine moins sur sa deuxième balle) et joue ses revers à une main.

Une particularité, en comparaison aux autres géants du circuit, qui est apparue vers l’âge de neuf ans ou dix ans. “Je passe pas mal de temps sur mon revers et je dois encore le travailler car il n’est pas parfait. Bien sûr, ce n’est pas une priorité dans mon jeu. Je sais que je vais faire la différence avec mon coup droit et mon service, mais mon revers pourra m’aider lorsque mon coup droit et mon service ne seront pas au top. C’est important d’avoir un coup supplémentaire qui peut être solide dans les moments cruciaux.”

Issu de la génération 2003-2004 dont on attend beaucoup outre-Quiévrain, Giovanni Mpetshi Perricard essaye de s’inspirer de ses compatriotes. Dont Arthur Fils (19 ans, ATP 38) et Luca Van Assche (19 ans, ATP 66) qui ont connu une belle ascension en 2023. “On a évidemment tous envie d’arriver au top niveau. Arthur et Luca sont les diamants, nos têtes de gondole. Mais il y en a d’autres. Comme Arthur Cazaux, Harold Mayot ou Gabriel Debru qui est un peu plus jeune. On rêve tous d’atteindre le top 15 et de se battre pour remporter des tournois du Grand Chelem, des Masters 1000.”

C’est tout le mal qu’on peut lui souhaiter.