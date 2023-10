European Open : Hugo Gaston s’offre l’un des points de l’année après un incroyable plongeon lobé et une amortie millimétrée (vidéo)

Et si ce match est un peu passé sous silence, le premier point du tie-break décisif vaut pourtant la peine d’être revu. Mal embarqué sur une attaque de Struff, Gaston est parvenu à rester dans le point grâce à une double défense de grande qualité. Et quand l’Allemand pense terminer le point sur un smash central, Hugo Gaston parvient à se jeter au sol pour lober son adversaire. Et sur le coup d’après, réaliser une amortie dingue du coup droit qui laisse pantois les deux hommes.

De quoi se lancer vers la victoire et un quart de final face au tombeur d’Alexander Blockx, Yannick Hanfmann, pour celui qui semble revenir doucement au sommet de son art après plusieurs déboires.