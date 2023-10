La star de l’European Open d’Anvers, Stefanos Tsitsipas, s’est confiée avant son entrée en matière : “Je me sens béni et les critiques, je m’en moque”

”Anvers est la ville où j’ai commencé ma carrière en 2017. Je garde beaucoup de beaux souvenirs de ce tournoi qui m’a donné de la confiance en moi. Ce qui m’a permis, par après, d’obtenir de meilleurs résultats et me pousser encore plus loin en 2018. Une année charnière dans ma carrière où j’ai connu de très bons résultats (NdlR : finale à Barcelone et Toronto, titre à Stockholm et victoire au Next Gen ATP Finals). Tout a commencé à Anvers après Shanghai où j’avais remporté mon premier match sur un tournoi ATP. Revenir ici, c’est quelque chose de naturel pour moi.”

guillement En 2017, j'étais un bébé, maintenant je suis un homme.

Et quand on lui demande quel message il voudrait adresser au Tsitsipas de 2017, Stefanos se fait un peu mélancolique : “Qu’il profite de la vie. Quand je me regarde à l’époque, je ne suis qu’un bébé. Je ne connaissais rien de la vie. Et au fil des années, j’ai beaucoup mûri. J’ai beaucoup appris des gens qui m’entouraient et m’entourent encore. Ils m’ont beaucoup aidé à grandir et je suis très reconnaissant envers chaque personne qui a fait partie de mon voyage, a passé du temps avec moi tout au long de cette vie. À l’époque, je n’aurais jamais pensé que ma vie évoluerait et tournerait comme elle est aujourd’hui, dans le bon sens. Je me sens béni parce que je suis une version beaucoup plus grande, meilleure, plus intelligente et plus courageuse de Stefanos maintenant qu’à l’époque. Et une personne beaucoup plus complète. Je suis un homme maintenant, à l’époque j’étais un garçon.”

Tête de série numéro un de l’European Open, le septième mondial sera le grand favori du tournoi. Un statut qui ne le dérange pas : “J’accepte cette étiquette de favori. Ce n’est pas la première fois que je connais cette situation dans ma carrière. Je m’habitue à cette pression et c’est devenu naturel de la gérer au fil des années.”

Stefanos Tsitsipas est venu en Belgique avec sa petite amie, la joueuse Paula Badosa et son père, Apostolos.

”Je n’ai rien à prouver”

Présenté pendant des mois comme un candidat à un titre en Grand Chelem, le natif d’Athènes n’est pas encore parvenu à réaliser cet exploit. Le finaliste de Roland-Garros 2021 et de l’Australian Open 2023 connaît même depuis quelques semaines une période compliquée avec plusieurs éliminations précoces dans les tournois.

”Je n’ai rien à prouver. La seule personne à qui je dois prouver quelque chose, c’est moi. Et je suis certain que je peux encore réaliser de grandes choses. Le tennis est un sport où le mental joue un rôle important. Il faut déplacer votre attention au bon endroit, au bon moment et être capable de la maintenir pendant de longues périodes. J’ai subi une dure défaite à Shanghai (NdlR : contre Ugo Humbert au deuxième tour). Mais je sens sincèrement que je vais dans la bonne direction. C’était une bonne défaite. Est-ce qu’Anvers peut me servir de déclic ? Oui ! Vous savez, il me faut encore deux ans pour mûrir en tant qu’homme et devenir un athlète dominant. Je me donne le temps d’arriver à cet endroit et j’aimerais vraiment réaliser mes rêves.”

guillement Depuis quelques semaines, je travaille comme jamais.

Arriver à Anvers très tôt alors qu’il n’entrera en lice que ce jeudi n’était pas un choix anodin chez le Grec : “Je m’entraîne beaucoup. Au cours des dernières semaines, j’ai probablement travaillé plus que jamais dans ma carrière. J’ai passé de nombreuses heures à m’entraîner sur les courts et à aller à la salle. Je suis très discipliné, actuellement. Il y a probablement eu quelques moments au cours de l’année où j’ai été moins sérieux ou je comptais plus sur mes compétences, mon don ou mon talent pour jouer. Parfois, il faut trouver le juste milieu entre une grande concentration sur les courts, dans le travail et la bonne manière de déconnecter lorsqu’on est en dehors des terrains.”

Et s’il veut atteindre ses objectifs et gagner des titres en Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas sait aussi sur quel point il doit absolument travailler.

”Quand je joue, j’utilise, j’ai besoin de beaucoup d’énergie. C’est mon tennis. J’utilise beaucoup d’énergie si vous me comparez à d’autres joueurs, comme Roger Federer, même peut-être Rafael Nadal. Ils sont capables ou étaient capables de mieux gérer leurs efforts que moi. Ce sont de très bons athlètes et ils possèdent cette faculté d’économiser de l’énergie pendant de longues journées et semaines tout en conservant de la constance.”

Cette semaine, Stefanos Tsitsipas a déjà joué deux matchs en double avec son frère dans le tournoi d'Anvers.

”Le Masters 2019 demeure une référence”

Quand il se replonge dans ses souvenirs, le Grec se souvient d’une période où il est parvenu à se présenter dans les mêmes conditions que les deux membres du Big3 : “La seule fois dans ma carrière où j’ai été assez intelligent dans ce domaine où j’étais vraiment conscient sur chaque point du match de la façon dont je devais gérer mon énergie, sur quoi je devais concentrer mon attention, c’était lors du Masters en 2019 que j’ai remporté. C’était une période où je sentais que j’étais vraiment dans une bonne gestion. Vous savez, il faut beaucoup de temps pour perfectionner cela. Ce n’est pas facile, cela demande de la concentration et de l’énergie. Et puis il y a un facteur à ne pas oublier dans le tennis moderne. La concurrence est très relevée. Il y a beaucoup de bons joueurs de ma génération qui n’ont pas été capables de s’en sortir aussi bien que moi.”

guillement La présence de Paula dans ma vie est une bonne chose.

Venu à Anvers avec son papa-entraîneur, Apostolos Tsitsipas, son frère Petros, avec qui il joue le double, mais aussi sa compagne, la joueuse de tennis espagnole Paula Badosa, l’ancien troisième joueur mondial a évoqué la manière dont il aborde depuis peu la vie. Un quotidien où il doit jongler avec sa vie privée, l’attention des médias mais aussi ses objectifs professionnels.

”Je me sens très bien actuellement. Avant, je pensais au tennis 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Rien d’autre n’avait vraiment autant de valeur. Parfois, au cours de ma carrière, je n’ai pas passé beaucoup de temps avec ma famille. Mais pour moi, la famille est un élément crucial auquel je dois consacrer du temps. J’aime passer du temps avec elle et cela ne me prend pas de l’énergie. Avoir Paula dans ma vie est une bonne chose.”

Le Grec s'est essayé à la cuisson des frites.

”Je suis dans la meilleure phase de ma vie”

Et les critiques selon lesquelles cette relation pourrait le disperser de sa carrière, Stefanos ne s’en soucie pas : “Vous savez, des gens vous critiqueront toujours. Par rapport à cela, j’ai les oreilles bouchées depuis longtemps. Je n’utilise plus les réseaux sociaux, j’ai des personnes qui s’occupent de cela. Dans ma vie personnelle, la vie est belle. Je suis dans la meilleure phase de ma vie. J’ai les bonnes personnes autour de moi. Je n’ai aucun doute par rapport aux gens qui m’entourent. Tout est assez clair et cela me donne une nouvelle vision de mon tennis et de ma carrière. Je sais comment je veux atteindre certains objectifs en ayant les bonnes personnes à mes côtés. Et c’est très important. Mes résultats ces trois-quatre derniers mois n’ont pas été terribles. Et dans mes tripes, je le ressens. Je veux connaître une bonne fin d’année.”

Avec comme objectif une qualification pour le Masters qui regroupera les huit meilleurs joueurs de l’année. Actuellement, Stefanos est sixième à la Race.