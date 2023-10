David Goffin impuissant face au géant Giovanni Mpetshi Perricard : “Je ne suis même pas frustré”

”C’était compliqué, je n’ai pas eu l’impression de pouvoir saisir de nombreuses occasions sur ses services sauf à 0-30 et 4-4 au premier set où mon retour sort de peu. En plus de cela, je trouve qu’il a réalisé un bon match depuis le fond avec des coups qui sont rentrés au bon moment. Contre des joueurs comme Giovanni Mpetshi Perricard, on ne contrôle pas trop la rencontre. Il faut attendre un moment d’accalmie ou une baisse de régime pour faire une petite différence. Et quand il y a un rallye et qu’on n’a plus frappé une balle depuis dix minutes, on se dit qu’il faut absolument remporter le point. C’est dommage de ne pas avoir été au tie-break au premier set. Je ne suis pas frustré après ce match car je n’ai pas grand-chose à me reprocher.”

Pour la suite et fin de sa saison, David Goffin ira jouer les tournois Challenger de Brest (23 octobre), Bergame (30 octobre) et Helsinki (6 novembre). Le tournoi finlandais pouvant être remplacé par l’ATP 250 de Metz ou Sofia si notre compatriote entre dans un des deux tableaux.