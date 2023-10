Dominic Thiem : “Je veux rivaliser avec les meilleurs aux Jeux olympiques de Paris 2024”

L’année passée, au même endroit, le lauréat de l’US Open 2020 avait expliqué poursuivre son processus de retour au plus haut niveau après une sérieuse blessure au poignet qui l’avait éloigné des courts durant six mois. Où en est-il aujourd’hui ? Avec quelles ambitions pour le futur ? Morceaux choisis.

Dominic, vous revenez à Anvers pour la deuxième année consécutive. Vous semblez donc apprécié l’endroit…

“L’année dernière, c’était la première fois que je disputais ce tournoi. J’y ai connu de belles victoires jusqu’en demi-finale. Je me suis senti bien dès les premiers instants et les conditions étaient bonnes. Il y avait aussi une foule formidable. Alors j’étais vraiment heureux quand j’ai su que je reviendrais.“

Comment vous sentez-vous ?

“Je suis arrivé à Anvers vendredi dernier. Et j’espère répéter mes bonnes performances de la saison dernière. Comme vous le savez, après l’US Open au mois de septembre, j’ai souffert d’une inflammation de l’estomac (NdlR : il avait dû déclarer forfait pour le Challenger 125 de Bad Waltersdorf). Les dernières semaines ont donc été un peu difficiles mais je me sens bien. Je me suis bien entraîné et j’espère vivre une bonne semaine. On verra ce que ça donne au premier tour.”

Où en êtes-vous dans votre processus de retour ? Est-ce que ça évolue comme vous l’espériez ?

“C’est un peu plus difficile que prévu. La blessure a été assez dure à guérir. Cela a donc pris beaucoup de temps et j’ai également dû m’habituer à repartir en tournée, à jouer semaine après semaine. Je suis aussi probablement l’un des joueurs les plus âgés (NdlR : il a 30 ans) déjà présents sur le circuit. Je dois donc faire un peu plus attention à mon corps. Certaines parties de mon corps commencent à me faire souffrir. Je dois donc être prudent. En ce sens, c’est aussi une nouvelle expérience. Mais dans l’ensemble, je suis content de la façon dont tout se déroule. C’est difficile mentalement, vous savez, de se battre pour revenir dans le top 150 (NdlR : il est aujourd’hui 86e) mais j’essaie de me fixer des objectifs. Des objectifs que je peux atteindre. Je ne peux pas dire maintenant 'OK, à la fin de l’année, je veux revenir dans le top 10'. Mais je peux dire 'Je veux terminer dans le top 100 pour atteindre le tableau principal à l’Open d’Australie'. Et si j’y parviens, je me fixerai de nouveaux objectifs pour la nouvelle saison. De cette manière, c’est un peu plus facile de rester mentalement frais dans sa tête.”

Quel serait votre prochain grand objectif à atteindre ?

“Je n’ai jamais disputé les Jeux olympiques. En 2024, ce sera à Paris, à Roland-Garros où je n’ai que des bons souvenirs. Je veux en être et proposer une bonne prestation. C’est peut-être mon plus grand objectif en ce moment et c’est dans cette voie que je travaille.”

Vous avez dit que vous faisiez partie des joueurs les plus âgés. Combien d’années vous voyez-vous encore jouer ?

“Oh, je ne sais pas encore. Cela dépendra bien sûr de mon succès sur les courts et de la façon dont les choses se passent. Mais comme je l’ai dit, les Jeux olympiques (NdlR : en juin 2024) constituent mon grand objectif. Je veux bien y jouer et pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Je verrai après comment ça se passe. C’est tout ce que je peux dire.”

Vous connaissez bien David Goffin. Vous avez été un peu dans la même situation au début de votre retour…

“Oui, je pense qu’il y a quelques comparaisons. Il était également parmi les cinq premiers au monde (NdlR : en fait, 7e mondial). Et puis il y a eu des blessures qui l’ont stoppé. Le tennis n’est plus le même qu’avant. Je ne sais pas, certains joueurs ne parviennent pas à revenir aussi fort qu’avant. Je pense que tout le monde se bat. Il se bat, je me bats. Et je lui souhaite le meilleur. Nous avons de très bons souvenirs ensemble. Bien sûr, les matchs en tournée mais également les sessions d’entraînement que nous avons partagées. Je lui souhaite donc le meilleur et j’espère que nous pourrons revenir tous les deux en force.

Votre titre à l’US Open, en 2020, est quelque chose que vous garderez pour toujours.

“Oui, bien sûr. J’en suis très fier. Surtout après ces trois dernières années où ça a été difficile pour moi. Peu de personnes ont gagné un titre en Grand Chelem. Moi, j’ai eu la chance de disputer quatre finales et de rempoter l’US Open. Comme je l’ai dit, c’est une fierté car ce n’est pas facile d’y arriver.”