Nouveaux classements en tennis amateur : le phénomène Nicolas Bougnet grimpe de 16 classements en 2 étés (vidéo)

Le nom de Nicolas Bougnet, on nous l’a soufflé à l’oreille, en mode “faut voir les résultats de ce mec”… On a donc été consulter son profil sur le site de l’Association francophone de tennis (AFT) et on n’a franchement pas été déçu. On a même ouvert de grands yeux en mesurant la progression réalisée par ce futur ingénieur civil. En à peine 2 étés et alors qu’il est parti du plus bas classement à l’aube de la saison estivale 2022, il a fait un bond de géant… de 16 classements ! Et même 17 si on ajoute l’hiver dernier.