"Les qualifs des Grands Chelems en 2025 "

Le garçon et son entourage ont la tête bien sur les épaules et il n’est pas question pour eux de se mettre à divaguer sur une potentielle réussite sur le circuit ATP. Numéro un mondial la saison dernière chez les juniors avec des finales à Roland-Garros et l’US Open en plus d’un titre de champion d’Europe en U18 à Klosters, Gilles-Arnaud Bailly savait qu’en se lançant, à 17 ans en janvier dernier, sur le circuit professionnel qu’il repartait tout en bas de l’échelle, que ses belles performances chez les jeunes ne lui offraient aucune garantie de réussite pour la suite.