Vainqueur d’un joueur malentendant, Carlos Alcaraz s’est fixé un objectif d’ici à la fin de saison : “Retrouver la place de numéro un mondial”

Absent des courts depuis trois semaines et son élimination en demi-finale de l’US Open face à Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a signé son retour sur le circuit par une victoire. Sur le très relevé ATP 500 de Pékin qui accueille huit des dix premiers mondiaux (Alcaraz, Medvedev, Rune, Tsitsipas, Rublev, Sinner, Ruud, Zverev), une première à ce niveau depuis le tournoi de Dubaï en 2012, l’Espagnol s’est défait de l’Allemand Yannick Hanfmann (6-4, 6-3). Un joueur (ATP 53) qui possède la particularité d’être malentendant : “Par rapport à une personne sans handicap, j’entends à 60 %. J’ai essayé une fois de jouer avec des appareils auditifs, mais à un moment donné, mon système s’est effondré à cause de toutes les circonstances qui l’accompagnent. Je ne peux pas jouer avec cela pendant cinq heures. Je suis né et j’ai grandi comme cela, c’est ce avec quoi je dois vivre. De temps en temps, l’aide auditive m’aide à entrer dans votre monde, mais je n’ai pas l’impression de manquer de quoi que ce soit. Je vis dans mon monde depuis aussi longtemps que je me souvienne, c’est le même que vous mais un peu plus calme.”