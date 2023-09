Goffin, en quart de finale du challenger d'Orléans: "Je continue à m'améliorer. Physiquement, je vais bien aussi"

"Il cherchait tout de suite à être dans des échanges assez courts. C'était compliqué, chiant un peu (sic)", a-t-il souri après sa victoire. "Il fallait pouvoir être là dès le retour, dès que l'on a quelques deuxièmes balles, essayer de courir partout, de contrer, car il est très puissant et ne rate pas tout non plus. Après le service, il a des gros coups droits. Il est grand et il fallait donc essayer de jouer vite pour qu'il rate. Et petit à petit, j'avais l'impression que je grattais, je grattais et je grattais pour le faire rater et le breaker. Dans le troisième set, je me sentais de mieux en mieux et à l'arrivée, j'aurais pu le breaker plus que cela."

Vainqueur de l'édition 2012, David Goffin jouera pour une place en demi-finale, vendredi, contre le jeune Français Luca Van Assche (ATP 69), 19 ans, né à Woluwé-Saint-Lambert et vainqueur de Roland-Garros juniors en 2021,

"Chaque victoire compte. Et chaque victoire fait du bien", a-t-il poursuivi. "Dans des gros Challengers comme ici, ce sont des combats. Je continue à m'améliorer. Physiquement, je vais bien aussi, malgré ma chute au dernier jeu, où je me suis pris les pieds dans le tapis. Les deux matches, quand j'étais bien chaud, il n'y a eu aucun problème. L'intensité était là du début à la fin. Je n'ai jamais rencontré Van Assche, mais j'ai vu pas mal de ses matches. C'est un jeune qui monte et qui affiche une belle attitude. Il est très combatif. Il ne sera pas facile à manœuvrer. Ce sera un bon match où, sur le papier, je n'ai rien à perdre. Et on va essayer de continuer."