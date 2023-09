Elise Mertens, à nouveau N.1 en double: "La preuve que j'ai connu une belle année"

"C'est évidemment toujours très agréable", a-t-elle confié à Belga après sa victoire en demi-finale contre les Américaines Caroline Dolehide (WTA 47) et Asia Muhammad (WTA 49). "C'est la preuve que j'ai connu une belle année avec ma nouvelle partenaire, avec qui j'ai très régulièrement fait équipe. Cela signifie également que mon niveau en double est toujours excellent et que je fais partie des meilleures joueuses du monde."

Il s'agira de la troisième fois qu'Elise Mertens occupera la tête de la hiérarchie, après mai 2021 et juin 2022, alors qu'elle a également dû composer avec une blessure à l'épaule survenue lors de sa défaite au deuxième tour en simple contre la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 74). Elle fera du coup l'impasse sur le tournoi WTA 250 de Ningbo, qui commence lundi.

"Ce n'est pas évident", a-t-elle poursuivi. "J'ai ressenti de nouvelles douleurs lors de mon deuxième match et j'essaie de gérer la situation avec cette épaule le mieux possible. Je passe deux à trois fois par jour entre les mains du kiné et je fais tout ce que je peux. Je ne vais évidemment pas abandonner, car ce n'est pas dans ma nature. En revanche, pour la semaine prochaine, ce sera un peu compliqué. C'est un long voyage, de plus 30 heures, avec un décalage horaire défavorable, et je ne pense pas que je vais y arriver."