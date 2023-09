WTA Guadalajara: Elise Mertens passe le cap en double pour rejoindre les quarts de finale

Exemptées du premier tour de par leur statut de première tête de série, Elise Mertens, 27 ans, 4e mondiale en double, et Storm Hunter (WTA 6), 29 ans, ont battu au 2e l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 68), 38 ans, et la Française Kristina Mladenovic (WTA 56), 30 ans, sur un double 6-2 en un peu plus d'une heure de jeu (1h09).