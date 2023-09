David Goffin va retrouver la compétition à Orléans et enchainer en Challenger : “Terminer sur une note positive”

Après quatre semaines sans compétition, et son retrait de l’US Open suite à un souci au genou, David Goffin va reprendre le chemin de la compétition avec le Challenger d’Orléans qui débute le 24 septembre et enchaînera avec l’Open de Vendée début octobre. Là-bas, le Liégeois y va sans pression mais pas sans objectif. “Ce sont deux gros challengers, le but est de faire beaucoup de matchs et de préparer l’Open d’Anvers. Tous les matchs sont des objectifs pour moi. Je veux terminer sur une note positive avant d’entamer 2024”, lance David qui a volontairement pris du recul pour mieux rebondir en cette fin de saison en faisant l’impasse sur la Coupe Davis. “Il fallait que je remette tout en ordre. Le corps, le mental, le tennis… Il y a eu cette alerte au genou avant l’US Open. On a préféré calmer pour reprendre les bases à fond et remonter petit à petit pour repartir en tournoi.”