Deux joueurs du top 10 présents à Anvers pour l’European Open et une invitation pour David Goffin : “Son nom reste vendeur”

”Je suis satisfait du plateau surtout avec la concurrence de Stockholm (ATP 250) et de Tokyo (ATP 500) la même semaine, expliquait le directeur du tournoi anversois, Dick Norman. J’ai la conviction que ce tableau plaît aux fans de tennis en Belgique car la vente des tickets a démarré très rapidement par rapport aux années précédentes avec un taux de remplissage déjà plus important. Par rapport à la même période l’an dernier, on a vendu 50 % de billets en plus. Pour la soirée du jeudi où Tsitsipas jouera et le week-end, il ne reste pas beaucoup de place. Je suis convaincu que le bouche à oreille fonctionne bien entre les joueurs. Ceux qui sont déjà venus à Anvers savent qu’on s’occupe bien d’eux. La position centrale d’Anvers sur la carte de l’Europe est aussi un avantage.”

Classé en dehors du cut actuel, ATP 71, David Goffin (ATP 100) bénéficiera d’une invitation : “On a dit dès le début de l’année à David que s’il avait besoin d’une invitation, on en garderait une pour lui. Peut-être qu’il va attaquer le tournoi avec un autre état d’esprit par rapport au passé. Il ne sera plus un des favoris mais tout simplement un outsider. Cela lui donnera de la motivation pour briller. Pour le tournoi, le nom de David Goffin demeure vendeur. On parle du meilleur joueur belge qui a occupé une place dans le top 10 mondial.”

Les organisateurs conservent une dernière invitation pour une opportunité qui se présenterait. Gilles-Arnaud Bailly (ATP 639) et Alexander Blockx (ATP 777) ont, eux, reçu une wildcard pour les qualifications : “C’est extraordinaire pour la Belgique d’avoir eu deux joueurs qui occupent la place de numéro un mondial chez les juniors en quelques mois. C’est important pour eux de recevoir une telle expérience. Cela dépasse le ou les matchs qu’ils joueront. Ils pourront s’entraîner toute la semaine avec des gars du top 50.”