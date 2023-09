Quels sont les enseignements de la victoire belge contre l’Ouzbékistan en Coupe Davis ? “Avec Steve, c’est plus relax et il donne de bons conseils”

Steve Darcis à la bonne place

Devenu capitaine de l’équipe belge avec sous ses ordres des joueurs qui étaient encore ses équipiers il y a quelques années, Steve Darcis est parvenu à installer une méthode de travail à la fois sérieuse et décontractée. Les “Steve fait bien cela” ont été entendus à de nombreuses reprises dans le Limbourg. Sander Gillé poussant l’explication un peu plus loin après son succès en double avec Joran Vliegen : “Steve nous fait sentir plus à l’aise, avec Johan (NdlR : Van Herck) tout était plus structuré, plus carré, dans l’optique d’un esprit de groupe. Mais, ici, tout est plus relax, et aussi pointu dans les conseils, car Steve était encore joueur, il y a peu. J’ai aimé cela. Quand je dis que c’est plus tranquille, je peux donner comme exemple les repas ou les tenues. On ne doit pas tous spécialement manger ensemble. Cela dépend un peu des horaires des entraînements de chacun. Par contre, je devais dormir à l’hôtel avec les autres joueurs même si j’habite à cinq minutes de la salle. Pour les vêtements, on ne doit pas tous, toujours, porter le même t-shirt par exemple. Par contre, aussi bien pendant la semaine que lors de notre match, Steve a donné de bons conseils.”

Steve Darcis en discussion avec Joris De Loore.

Une vraie ambiance de Coupe Davis

Le choix de la fédération néerlandophone fut le bon en décidant de disputer cette rencontre dans le Hall Alverberg de Hasselt. Avec sa capacité de 2 000 personnes, cette salle répondait pleinement à la hauteur de l’événement : ni trop grande, ni trop petite. Samedi et dimanche, le complexe était quasiment rempli avec une très belle ambiance. Le BTF (club de supporters du tennis belge), le Davis’Et (club de supporters géré par la maman de Steve Darcis) et tous les autres fans ont porté les joueurs en offrant un vrai avantage de jouer à domicile.

Tout le week-end, il y aura eu de l'ambiance à Hasselt.

De l’inquiétude pour David Goffin

On ne va pas se mentir : de nombreuses questions concernant David Goffin sont revenues dans les discussions à Hasselt. Sélectionné dans l’équipe, le Liégeois, qui est resté tout le week-end pour supporter ses équipiers, a déclaré forfait car il ne se sentait pas à 200 %. Un forfait confirmé cette semaine au Challenger de Saint-Tropez. Ce nouveau contretemps, chez un joueur qui cherche à revenir à son meilleur niveau depuis plusieurs mois, est naturellement inquiétant.