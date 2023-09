Steve Darcis a apprécié son baptême du feu comme capitaine de l’équipe belge de Coupe Davis : “Cette première était magique”

”Tout le monde a bossé dur, expliqua la capitaine de l’équipe, Steve Darcis. On possède une superbe équipe avec un bon staff. Je pense que notre force se situe au niveau de l’esprit d’équipe. On peut se montrer satisfait de la semaine. Même si le score était d’un partout samedi, j’ai vu du positif dans chaque match. Ce dimanche, j’ai vu une formation solide. Sander et Joran ont livré un match sérieux. Joris a assuré le point de la victoire en disputant une meilleure rencontre que samedi.”

D’un point de vue personnel, Steve Darcis a vécu intensément cette première : “Je m’attendais à vivre un week-end avec pas mal d’émotions et c’est ce qui est arrivé. La dernière fois que j’ai joué en Coupe Davis, il y avait deux personnes dans le stade. Ici on a joué dans une ambiance de Coupe Davis. C’est ce qu’on espère retrouver un jour pour toutes les rencontres. Vivre cela de l’intérieur, de nouveau, mais dans un autre rôle, c’était magique. J’ai pris du plaisir.”

Avec l’objectif de revivre cela dans une compétition qui se cherche depuis plusieurs années : “Pour l’instant, c’est pourri, c’est dégueulasse. Il n’y a personne dans les stades. Regardez ce week-end à Hasselt dans une salle qui pouvait accueillir 2000 personnes, on s’est amusé. On a vécu deux beaux jours. Je n’ai pas une idée sur le format idéal. Mais là, c’est d’une tristesse.”

Goffin : “J’ai essayé d’apporter de l’énergie”

Pas prêt pour jouer ce week-end, David Goffin est resté sur le banc pendant deux jours : “C’était une première. J’ai essayé d’apporter le maximum d’énergie, à ma sauce, et mon expérience en dialoguant avec mes équipiers. Steve m’a intégré dans l’équipe pour que je sois présent pour tout le monde. C’était un peu stressant, enfin différent. On voudrait que chaque équipier gagne 6-2, 6-2 mais cela ne se passe jamais comme cela. Quand on joue, on est plus concentré sur son match.”