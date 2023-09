Coupe Davis - Joris De Loore offre la victoire à la Belgique en battant Khumoyun Sultanov

Joris De Loore s'était déjà imposé pour son premier match, samedi, contre Sergey Formin (ATP 700), 7-5, 7-5 (7/2). Cela avait permis à la Belgique de revenir à égalité avec l'Ouzbékistan après la défaite inaugurale de Kimmer Coppejans (ATP 184) face à Sultanov, 7-6 (10/8), 3-6, 7-6 (8/6). Dimanche, Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 20 et 21 en double) ont remporté le double contre Sergey Fomin et Maxim Shin (ATP 347 et 778 en double), 6-1, 3-6, 6-2.

Sans David Goffin (ATP 100), lequel ne s'estimait pas prêt à reprendre la compétition, la Belgique remporte sa rencontre face à l'Ouzbékistan (3-1). En effet, le potentiel cinquième match ne changera pas l'issue de celle-ci. Grâce à cette victoire pour la première de Steve Darcis en tant que capitaine, la Belgique jouera les qualifications en vue de la phase de groupes de la Coupe Davis en 2024. L'Ouzbékistan devra quant à lui jouer les barrages pour se maintenir dans le Groupe mondial 1.