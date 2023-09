David Goffin ne disputera pas la Coupe Davis ce week-end : "J'ai encore besoin de temps"

Non, ce n’était pas une erreur humaine ou technique. Le Liégeois a préféré renoncer. En lieu et place, ce sont Joris De Loore (ATP 166) et Kimmer Coppejans (ATP 184) qui disputeront les quatre rencontres de simple programmées samedi et dimanche. Sander Gillé (ATP 20 en double) et Joran Vliegen (ATP 21) tiendront, eux, leur place.

“Après l’US Open, j’ai décidé d’effectuer une reconstruction globale, a expliqué David Goffin au terme du tirage au sort. C’est-à-dire reprendre le chemin de l’entraînement, me refaire une caisse physique et me préparer tennistiquement mais aussi mentalement pour repartir sur de bonnes bases. Depuis deux ou trois semaines, ça évolue dans le bon sens, étape par étape. Je me sens déjà beaucoup mieux physiquement, l’intensité que je mets à l’entraînement est bonne mais j’ai encore besoin d’un peu plus de temps. J’ai dit que quand je me sentirai vraiment prêt et que j’atteindrai le niveau que je souhaite réellement à l’entraînement, je repartirai en match. Il est clair que l’idéal aurait été de reprendre ce week-end et que tout soit en ordre, mais ce n’est pas encore le cas. J’ai besoin de plus de temps pour continuer à peaufiner le travail que l’on réalise avec le staff de la Coupe Davis et mon équipe personnelle.”

La Belgique reste grande favorite

Pour ses débuts à la tête de l’équipe nationale, Steve Darcis subit donc ses premières turbulences. Mais il lui en faut bien plus pour le déstabiliser. “On ne va pas se mentir, j’espérais que Dav' soit prêt. Mais le cas échéant, c’était prévu que je n’allais pas du tout interférer dans sa décision. Cela concerne aussi sa carrière personnelle. On en a discuté et il a eu l’honnêteté de dire qu’il avait besoin d’un peu plus de temps. Je l’accepte, évidemment. On a deux autres joueurs de simple à côté qui jouent très bien, qui ont passé une très bonne semaine à l’entraînement et qui ont obtenu de bons résultats ces derniers temps. Ils sont prêts pour ce week-end.”

Et de poursuivre : “David n’est pas tout seul dans l’équipe. On doit prendre trois points, lui n’aurait pu en récolter que deux donc voilà… On a une super équipe de double et on a deux excellents joueurs de simple. Concernant David, je sais qu’il sera derrière nous et qu’il sera là les prochaines fois.”

Le natif de Rocourt pourrait-il jouer dimanche, comme le règlement l’autorise ? “Oui, sur papier, dit-il sans vraiment trop de conviction. On verra bien comment se déroulent les matchs mais j’espère que l’on n’aura pas besoin de se poser la question et que tout sera plié avant. Dans tous les cas, je suis là et je continue à m’entraîner.”

guillement Je vais peut-être repousser ma rentrée

Avec l’espoir de reprendre au Challenger de Saint-Tropez dès la semaine prochaine ? C’est encore l’incertitude… “Je vais peut-être retarder ma rentrée. Il faut s’inscrire en tournois bien à l’avance et je m’étais dit 'Tant pis, si j’ai encore besoin de temps, on repoussera'. Donc je ne sais pas vraiment encore dire.”

Il n’y a en tout cas pas de pépin physique dans le chef du numéro un belge. “Non, c’est simplement une question de planification, c’est plutôt en rapport avec le niveau et les sensations physiques que je veux atteindre.”

Absence de David Goffin ou non, la Belgique reste la grande favorite de cet affrontement face à l’Ouzbékistan. Un pays dont le meilleur joueur, Khumoyun Sultanov, pointe à la 421e place mondiale.

La première rencontre aura lieu ce samedi à 14h. L’enjeu de ce duel face à l’Ouzbékistan est simple : le vainqueur disputera la phase qualificative de l’édition 2024 de la Coupe Davis, le perdant jouera les barrages du Groupe Mondial I.