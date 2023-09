"Merci Gérard Piqué": Stan Wawrinka flingue la Coupe Davis et son ancien organisateur

Mais la nouvelle mouture proposée par Kosmos n’a visiblement pas convaincu l’ITF, qui a décidé rompre le contrat au début de l’année 2023. Le format est toutefois maintenu pour la saison en cours.

Une manière de faire qui ne plaît pas à certains joueurs qui se plaignent de l’audience durant les matchs disputés loin des pays concernés. Stan Wawrinka est encore sorti hier sur X (ex-Twitter) pour exprimer son mécontentement. Il a publié une vidéo des tribunes désertes de l’AO Arena de Manchester (13.000 places), où la Suisse affronte la France en phase de groupes. “Merci Gerard Piqué et l’ITF", écrit le champion suisse avec un émoji en colère et un "lol" qui signale clairement le second degré de son propos.