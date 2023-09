Le débat est clos, Djokovic est bien le plus grand

Il n’empêche : la discussion concernant qui est le plus grand joueur de tennis de tous les temps reviendra encore régulièrement dans les buvettes, cafétérias ou club-houses. Mais, depuis ce dimanche, il n’est plus possible d’ergoter concernant ce sujet. Novak Djokovic est bien, au niveau des chiffres, le plus grand, n’en déplaise aux aficionados de Rafael Nadal et aux puristes qui soutiennent contre vents et marées Roger Fédérer.

Avec 24 titres dans les tournois du Grand Chelem et une kyrielle d’autres records, le Serbe a relégué l’Espagnol à deux sacres et le Suisse à quatre. Qui aurait pensé cela, il y a une décennie ? Pas grand monde. Qu’on aime ou pas l’actuel N.1 mondial, il faut s’incliner devant sa carrière, celle d’un grand champion, un énorme champion avide de titres et de records. Un champion mais aussi un travailleur. Car son palmarès, il ne l’a pas construit sur son seul talent. Il est le résultat d’un nombre incalculable d’heures à transpirer sur les courts, de remise en questions et d’évolution dans son tennis. Il est aussi le résultat d’une volonté de fer pour vivre et être reconnu alors que la dualité Nadal-Federer attirait sur elle toutes les lumières.