Challenger de Szczecin : Gilles-Arnaud Bailly passe au deuxième tour au terme d'un bel exploit

Gilles-Arnaud Bailly s'est qualifié pour le deuxième tour (huitièmes de finale) du tournoi de tennis Challenger 125 de Szczecin, joué sur terre battue et doté de 145.000 euros, mardi en Pologne. Bénéficiaire d'une invitation, Bailly, 17 ans et 706e mondial, s'est joué 7-5, 6-2 du Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 163). La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes.