Voici l’évolution de tous les vainqueurs de Grand Chelem depuis 1968 : Novak Djokovic est-il le meilleur tennisman de tous les temps ? (vidéo)

Le Serbe a remporté ce dimanche 10 septembre 2023 l’US Open en venant à bout de Medvedev en trois sets à New York et agrandit encore plus sa légende.