Classement ATP: Djokovic retrouve la place de N.1 mondial, Goffin reste dans le top 100

Derrière, le Grec Stefanos Tsitsipas remonte à la 5e place malgré son élimination au 2e tour à l'US Open. Le Russe Andrey Rublev gagne deux places et se hisse au 6e rang devant l'Italien Jannik Sinner, 7e, et l'Américain Taylor Fritz, 8e. Le Norvégien Casper Ruud, éliminé au 2e tour à New York, perd lui quatre places et glisse en 9e position devant l'Allemand Alexander Zverev qui réintègre le top 10. Demi-finaliste de l'US Open, l'Américain Ben Shelton réalise lui une progression de 28 places et intègre le top 20 en 19e position.

David Goffin, pour sa part, perd quatre places mais reste de justesse dans le top 100 en occupant la 100e position. Joris De Loore devient lui N.2 belge en grimpant à la 166e place (+7) devant Zizou Bergs qui chute en 176e position (-27) et Kimmer Coppejans 184e après une perte de 36 places.