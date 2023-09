US Open : Aryna Sabalenka, future N.1 mondiale, écarte Kasatkina et rejoint Qinwen Zheng en quarts

”Je sus très contente de ma prestation aujourd’hui. les conditions sont similaires à ce qu’elles étaient en Australie”, a estimé Sabalenka, 25 ans, qui a remporté en janvier à Melbourne son premier titre du Grand Chelem.

Elle est déjà assurée de devenir pour la première fois de sa carrière N.1 mondiale à l’issue du tournoi, grâce à la défaite prématurée, en 8es de finale dimanche, de la tenante du titre Iga Swiatek face à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 21) 3-6, 6-3, 6-1.

"J'étais persuadée qu’elle irait jusqu’en finale et que je devrais moi aussi y parvenir pour que cette place de N.1 se décide sur le court. Je me suis tellement battue pour devenir N.1 que je n’arrive pas à y croire et que j’avais peur que ça me déconcentre aujourd’hui” contre Kasatkina, a reconnu Sabalenka.

Sa place de 29e N.1 de l’histoire depuis la création du classement en 1975 sera officialisée lors de la publication du nouveau classement WTA, le 11 septembre au lendemain de la finale messieurs de Flushing Meadows.

L’an dernier à New York, Sabalenka avait été éliminée en demi-finales par Swiatek qui allait ensuite enlever le titre.