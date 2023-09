Le lion Alexander Zverev rugit à nouveau : “Je pense que je peux dire que je suis de retour”

Une véritable bataille, remportée en cinq manches (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) par le second nommé, qui ferait presque oublier à quel point l’Allemand revient de loin.

Souvenez-vous. Le 3 juin 2022, en demi-finale de Roland-Garros, le joueur de 26 ans s’effondre sur le court Philippe-Chatrier. Sa cheville est bousillée. En pleurs, Zverev est contraint d’abandonner la partie. Il offre de facto la finale à son adversaire du jour et futur vainqueur, l’Espagnol Rafael Nadal.

Dès le lendemain, le verdict tombe : trois ligaments sont déchirés. L’opération est inévitable. Commence alors un long combat pour celui qui pointe à la troisième place mondiale, à l’époque. “Pendant deux mois, je n’ai pas été en mesure de marcher. J’ai dû réapprendre à marcher, à courir, à bouger”, confiera l’intéressé en avril dernier.

Forcément, son retour n’a pas été une formalité. Que ce soit physiquement ou mentalement, Zverev a mis du temps à s’acclimater, à panser ses plaies. Ce n’est qu’au deuxième tour de Roland-Garros cette année, au mois de mai, que la machine s’est remise en route. “Je me suis retrouvé sur le Philippe-Chatrier et tout a changé dans ma tête. C’était comme une renaissance. Me retrouver un an après, là où j’avais eu cette grave blessure, cela voulait dire qu’elle faisait maintenant partie du passé”, a expliqué l’Allemand début août.

Suivra un titre à Hambourg, sa ville natale, et plus récemment une très bonne prestation lors du Masters 1000 de Cincinnati le mois dernier. Un tournoi lors duquel, après huit tentatives infructueuses, Zverev est parvenu à battre son premier top 10 mondial de la saison en la personne de Daniil Medvedev (ATP 3). L’Italien Jannik Sinner est donc la deuxième victime de ce calibre en quinze jours.

“Je pense que je peux dire que je suis de retour, a déclaré un Zverev souriant lors de son entretien sur le court. C’est exactement ce pour quoi je vis. C’est ce que j’aime faire. Jouer à 1h30 du matin, devant une foule bondée au stade Arthur Ashe, il n’y a pas mieux. C’est l’un des meilleurs moments de ma carrière.”

La mission, au stade des quarts de finale, s’annonce plus corsée encore. Face à l’Espagnol Carlos Alcaraz, le tenant du titre actuellement mené trois victoires à deux dans leurs confrontations directes. L’Allemand, qui aura quelques heures de repos en moins que son opposant, devra se remettre d’un huitième de finale intense lors duquel il est parfois apparu empreint physiquement. L’humidité et la chaleur qui régnaient dans l’atmosphère de Flushing Meadows n’ont clairement pas aidé, obligeant les joueurs à se changer plusieurs fois, baskets comprises.

“Je pense que tout le monde, avant le tournoi, cherchait deux confrontations : Alcaraz-Novak en finale et Alcaraz-Sinner en quarts de finale. Alors peut-être que je peux m’assurer que les deux n’arrivent pas, s’est amusé Zverev en conférence de presse d’après-match. Ça va évidemment être l’une des rencontres les plus difficiles pour moi et j’ai besoin de récupérer, c’est sûr.”

En cas de défaite de l’Américain Frances Tiafoe, qui jouait face à son compatriote Ben Shelton la nuit dernière, Alexander Zverev sera assuré de retrouver le top 10 mondial lundi prochain.