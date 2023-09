Coupe Davis : Goffin, Coppejans, De Loore et la paire Gillé-Vliegen contre l'Ouzbékistan à Hasselt

L'Ouzbékistan avait été battu 4-0 par les États-Unis lors des qualifications. Son meilleur joueur est Khumoyun Sultanov, actuellement 432e au classement mondial.

Steve Darcis : "La Belgique est favorite"

Pour son premier match en tant que capitaine, Steve Darcis ne fait pas de mystère sur les forces en présence.

"Je mentirais si je disais que la Belgique n’est pas la favorite de ce match face à l’Ouzbékistan. Nous allons évidemment respecter les adversaires comme il faut toujours le faire tant les surprises peuvent être nombreuses en Coupe Davis, mais, oui, très clairement, nous serons les favoris."

Et ce, malgré l’absence de Zizou Bergs et les derniers résultats de David Goffin.

"Zizou a disputé les qualifs de l’US Open, il ne peut pas encore jouer son revers comme il le voudrait. Nous avons donc estimé qu’il n’était pas à 100% de ses capacités. Mais je sais comme tout le monde qu’il adore la Coupe Davis pour laquelle il a toujours été très motivé et je sais également que l’on pourra compter sur lui dans le futur. Pour David Goffin, que je connais très bien, je peux vous assurer que je ne suis pas du tout inquiet. Son niveau de jeu à l’entraînement est excellent. Il lui manque un petit déclic en match, mais, avec lui, deux semaines suffisent pour que tout change. Il reste sans conteste le leader de cette équipe. Kimmer Coppejans et Joris De Loore ont enregistré de bons résultats ces derniers mois et ils sont en confiance. Je sais que je peux compter sur eux."

Ainsi que sur la paire Gille et Vliegen.

"Tous les pays ne peuvent pas se targuer de compter sur une équipe de double qui a été en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Sander et Joran ont certes perdu d’entrée à l’US Open mais avec leur complémentarité et leur expérience, ils sont non seulement excellents sur le terrain mais ils mettent aussi les joueurs de simple dans de bonnes conditions mentales."

Reste à évoquer les sentiments de Steve Darcis à quelques jours de son premier match…

"Je ne vous cache pas que je suis super excité. J’ai beaucoup vu les joueurs dans les tournois ces dernières semaines et tout est mis en place avec le staff. Je me réjouis de retrouver l’esprit de la Coupe Davis."