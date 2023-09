US Open: Zverev vient à bout de Dimitrov et jouera les huitièmes, Jabeur aussi qualifiée

Alexander Zverev, 12e mondial et finaliste 2020, a mis deux heures et demie et deux sets pour prendre la mesure de Grigor Dimitrov avant de finalement l'éliminer 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-1 en 3h42, samedi au troisième tour de l'US Open.