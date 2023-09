Greet Minnen éliminée au troisième tour de l'US Open, Alcaraz concède un set mais passe

Kasatkina affrontera en 8es de finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.2), 2e mondiale, qui avait battu Maryna Zanevska au premier tour signant la fin de carrière de la joueuse belge d'origine ukrainienne. Après avoir passé le cap des trois tours de qualifications, Greet Minnen avait sorti d'entrée de tournoi la légende américaine Venus Williams, 43 ans et lauréate du tournoi en 2000 et 2001 avant d'écarter l'obstacle formé par une autre Américaine Sachia Vickery (WTA 204), issue des qualifications comme elle, au 2e tour.

Il s'agissait de la quatrième participation de Minnen à l'US Open. En 2021, elle avait atteint le 3e tour aussi. En 2020 et 2022, elle avait été éliminée d'emblée.

Greet Minnen, 62e mondiale en double, est encore engagée en double, qu'elle dispute aux côtés de Yanina Wickmayer (WTA 67 en double). La paire belge est au 2e tour (16es de finale), samedi encore au programme, contre l'Allemande Laura Siegemund (WTA 23), 35 ans, et la Russe Vera Zvonareva (WTA 38), 39 ans.

Une victoire les mènerait en huitièmes de finale contre les Américaines Robin Montgomery (WTA 172) et Clervie Ngounoue (WTA 313).

Pas de problème pour Alcaraz

Tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a rejoint les huitièmes de finale de l'US Open de tennis, samedi à New York. Au 3e tour de cette 4e levée du Grand Chelem, l'Espagnol de 20 ans a bataillé durant quatre manches et 3h11 de jeu face au Britannique Daniel Evans (ATP 28/N.26) avant de s'imposer 6-2, 6-3, 4-6 et 6-3.

L'Italien Matteo Arnaldi (ATP 61), tombeur en trois manches du Britannique Cameron Norrie (ATP 16/N.16) 6-3, 6-4, 6-3 en seizièmes de finale, tentera de battre Alcaraz en huitièmes de finale.

Grâce à sa victoire l'an dernier à l'US Open, son premier titre en Grand Chelem Alcaraz était devenu le plus jeune N.1 mondial de tennis de l'histoire à 19 ans.