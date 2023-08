US Open: Stefanos Tsitsipas éliminé en 5 sets au 2e tour

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 7e joueur mondial et tête de série N.7, a été éliminé en cinq sets par le Suisse Dominic Stricker (ATP 128) qui se qualifie pour le troisième tour de l'US Open de tennis, mercredi. Tsitsipas s'est incliné 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) et 6-4 au bout d'une bataille de 4 heures et 4 minutes de jeu.