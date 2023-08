US Open: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double

Un seul break, à 2-3, suffisait à Gillé et Vliegen dans le premier set. Aucune paire ne parvenant à faire le break, le deuxième set s'achevait au jeu décisif, où Cabral et Matos émergeaient. Dans la manche décisive, Cabral et Matos réussissaient le break décisif pour mener 3-2 et filer vers la victoire.

Au deuxième tour, Cabral et Matos affronteront le Néerlandais Robin Haase et le Croate Nikola Mektic, têtes de série N.16, vainqueurs 6-4, 6-4 du Serbe Nikola Cacic et du Roumain Victor Vlad Cornea.

Finalistes à Roland-Garros cette année, Gillé et Vliegen comptent un quart de finale, en 2020, comme meilleur résultat à Flushing Meadows.