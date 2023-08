Tsitsipas au sujet de son revers à une main : “Je veux être le successeur de Roger Federer”

Éliminé la saison passée au premier tour de l’US Open par le Colombien Daniel Elahi Galán (ATP 71), Stefanos Tsitsipas (ATP 7) a parfaitement entamé son tournoi dans la nuit de lundi à mardi. Opposé au Canadien Milos Raonic (ATP 337), de retour à la compétition en juin dernier après quasiment deux ans sans jouer, le Grec a été intraitable. “Je savais que j’étais face à un bon serveur mais, aujourd’hui, j’ai trouvé le moyen de renvoyer toutes les balles afin de lancer les échanges, a analysé le joueur de 25 ans en conférence de presse. Il tente de revenir au plus haut niveau, alors je savais qu’il n’avait rien à perdre et que je devais jouer mon meilleur tennis. J’ai rendu le match physique et ça a fonctionné. De plus, j’ai été plutôt calme tout au long de la rencontre. Au début du troisième set, je me sentais très confiant et, stratégiquement, j’ai effectué les bons choix.”