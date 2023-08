En direct à la télévision, le Kazakh aurait prononcé cette phrase en russe : “J’en ai marre de relancer la carrière de tous ces handicapés”.

Une phrase qui fait, on l’imagine, écho aux pépins physiques rencontrés entre 2021 et 2022 par Thiem. L’Autrichien, de retour sur le circuit en mars 2022 et qui retrouve petit à petit son niveau, était resté à l’écart des courts durant neuf mois afin de soigner des poignets douloureux.

Ces propos, s’ils se révèlent exacts, font aussi référence à Gaël Monfils (ATP 162). Début août, à Washington, c’est le Français qui avait écarté Bublik au deuxième tour de la compétition (6-3, 6-4). Le natif de Lyon a repris la compétition en mars dernier après avoir soigné une blessure au pied durant sept mois.

Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Dominic Thiem a évité d’en faire tout un plat. “Je ne sais pas si la traduction est bonne, vous savez. Si c’est le cas, alors c’est dur. C’est quelque chose qu’on ne devrait pas dire en temps normal, juste par respect. Mais peut-être qu’il ne le pensait pas de cette façon. Que puis-je en dire ?”

Le Kazak, connu pour ses excès et autres pétages de plombs, s’expose à une amende.