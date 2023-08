US Open : Holger Rune, 4e mondial, éliminé dès le 1er tour, Swiatek passe sans encombre

Carballes Baena, 30 ans, affrontera a tour suivant le vainqueur du duel entre le Russe Aslan Karatsev (ATP 77) et le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 29).

C'est la seconde élimination au 1er tour en trois participations à l'US Open pour Holger Rune, qui avait atteint le 3e tour à New York l'année dernière. Le joueur danois de 20 ans a signé ses meilleurs résultats en Grand Chelem en atteignant les quarts de finale à Roland-Garros (2022 et 2023) et Wimbledon (2023).

Rune est la deuxième tête de série éliminée au 1er tour du simple messieurs après Alexander Bublik. Le Kazakh, 27e mondial et 25e tête de série, a été battu lundi en trois sets 6-3, 6-2, 6-4 par l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 81), qui se retrouve au 2e tour du majeur pour la première fois depuis l'Open d'Australie en 2021.

Swiatek et Aarenka passent sans encombres

Iga Swiatek s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open de tennis, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem, lundi à New York. La Polonaise, N.1 mondiale et tenante du titre à Flushing Meadows, n'a laissé qu'un jeu à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 86), qu'elle a battue 6-0, 6-1 en 57 minutes.

Swiatek affrontera au tour suivant l'Australienne Daria Saville (WTA 322), qui a écarté l'Américaine Clervie Ngounoue (WTA 494) 6-0, 6-2.

Qualification aisée aussi pour la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 18) qui a sorti la Française Fiona Ferro (WTA 190), 6-1, 6-2.

Victoria Azarenka, 34 ans, ancienne numéro un mondiale et finaliste de l'US Open en 2013 et 2020, affrontera au deuxième tour la vainqueure du match opposant la Chinoise Lin Zhu (WTA 44) à l'Egyptienne Mayar Sherif (WTA 33).

La Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale, s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open en écartant lundi l'Ukrainienne Marta Kostyuk (39e) 6-2, 6-1.

Au prochain tour, la joueuse de 24 ans toujours en quête d'un deuxième titre du Grand Chelem après Wimbledon 2022 et sa finale perdue en début d'année à l'Open d'Australie, affrontera soit l'Australienne Ajla Tomljanovic (127e), quart de finaliste l'an dernier après avoir mis à la retraite la reine Serena Williams, soit la Hongroise Panna Udvardy (122e).

Première tête de série à tomber, la Grecque Maria Sakkari (WTA 8/N.8), demi-finaliste du tournoi en 2021, a été éliminée au premier tour par l'Espagnole Rebeka Masarova (WTA 71) qui l'a emporté 6-4, 6-4.

Thiem et Ruud verront aussi le 2e tour

L'Autrichien Dominic Thiem a réussi son entrée à l'US Open, qu'il a remporté en 2020, en faisant tomber lundi la tête de série N.25, le Kazakh Alexander Bublik, en trois sets 6-3, 6-2, 6-4. Désormais 81e mondial, Thiem, qui fêtera ses 30 ans dimanche, n'avait pas dépassé le premier tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis son élimination en huitièmes de finale de l'Open d'Australie en 2021. "Ca faisait très longtemps", a-t-il confirmé sur le court après la rencontre, se disant "très heureux" de cette victoire.

Au prochain tour, il affrontera l'Argentin Pedro Cachin (66e mondial) ou l'Américain Ben Shelton (47e).

Le Norvégien Casper Ruud, 5e mondial et finaliste l'an dernier, a cédé un set lundi avant de se qualifier difficilement pour le deuxième tour de l'US Open en écartant l'Américain issu des qualifications Emilio Nava (154e) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, 7-6 (7/5).

Au prochain tour, le Norvégien de 24 ans affrontera le Chinois Zhizhen Zhang (67e), vainqueur de l'Américain J.J. Wolf (45e) 7-5, 7-5, 6-7 (5/7), 4-6, 6-3.