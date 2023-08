Simon Goffin, un emploi du temps partagé entre le coaching de la Française Harmony Tan et l’académie internationale du TC Ans

Harmony Tan, 25 ans, s’était rendue célèbre en éliminant Serena Williams sur le court central de Wimbledon l’année dernière. Une édition 2022 dont elle avait atteint les huitièmes de finale. Depuis, elle a eu du mal à confirmer. “Elle a connu une dernière année assez difficile, notamment en raison de blessures au poignet, et elle n’a jamais pu enchaîner réellement les matchs. Par ailleurs, je n’étais pas présent dans son staff à l’époque de Wimbledon 2022, mais je suppose que son image auprès du public a changé, les attentes aussi. La pression, quand on sort de l’ombre, n’est pas évidente à gérer. Et c’est normal, cela fait partie de l’apprentissage.”

Séparée de son entraîneur Sam Sumyk, Harmony Tan était redescendue aux abords du top 300. “C’est d’ailleurs un petit miracle si elle a pu disputer les qualifications de l’US Open, elle était l’une des dernières à rentrer dans le tableau grâce aux dizaines de places engrangées le mois dernier, poursuit Simon Goffin. On a dû recommencer par les fondations et on a encore pas mal de boulot.”

Une académie internationale à Ans

Du boulot, l’ancien entraîneur d’Elise Mertens n’en manque pas du côté du Tennis Club Ans. Un club dont il a repris la gestion aux côtés de Steve Darcis, Xavier Moureaux et Thibaut Michel en septembre 2022. “Nous sommes très satisfaits par le travail réalisé autour de la partie loisirs, donc le tennis après seize heures. Et nous sommes en train de développer une académie internationale. Il y a un petit Iranien, l’un des meilleurs Asiatiques de moins de douze ans, qui travaille chez nous temps plein. Et un Polonais va également arriver à mi-temps. On préfère opter pour la qualité donc il ne devrait pas y avoir plus de quatre ou cinq joueurs à temps plein”, indique le Liégeois.

Deux formateurs, Lise Brulmans et Pierre Van Loo, ont par ailleurs été engagés pour tenir l’académie durant les absences de Simon Goffin. “Cela se développe calmement mais comme on l’imaginait : un club familial et de qualité. On ne sera jamais l’Académie Mouratoglou, et de toute façon nous n’en avons pas les infrastructures (rire), mais ça bosse et les joueurs progressent selon leur programme respectif.”