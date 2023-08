Ce mardi soir, Yanina Wickmayer a franchi le premier tour des qualifications de l’US Open en s’imposant devant Katherine Sebov (WTA 141) qu’elle affrontait pour la toute première fois de sa carrière.

Opposée à une Canadienne engagée et solide en début de partie, c’est la Belge qui se retrouvait de facto dans les difficultés après être passée à côté du tie-break de la première manche.

Au caractère, Wickmayer allait ensuite effacer un break de retard (2-4) dans le deuxième set avant de totalement inverser la tendance et de terminer le travail dans la manche décisive de la plus belle des manières.

La rencontre, qui aura tout de même duré 2h44, s’est achevée sur le score de 6-7 (3/7), 7-5, 6-2.

Malgré la qualification, un grain de sable est venu enrayer quelque peu la machine. Entre les deuxième et troisième manches, l’actuelle numéro 2 belge a dû faire appel à la physiothérapeute pour un pépin physique dans le bas du dos. “J’ai bien récupéré de ma blessure au dos encourue à Prague début août. J’ai pris le temps nécessaire pour me soigner et je ne ressens plus de gêne”, nous expliquait pourtant Yanina Wickmayer par téléphone lundi soir. Visiblement, les douleurs se sont réveillées. Il reste à espérer que cette petite alerte ne soit pas suivie d’autres conséquences plus fâcheuses.

Au deuxième tour des qualifications, Wickmayer sera opposée à la Britannique Harriet Dart (WTA 140). De son côté, la joueuse de 27 ans a écarté la Française Chloe Paquet (WTA 209).

Soulignons encore que Magali Kempen (WTA 228) sera la deuxième Belge à entrer en lice au premier tour des qualifications de l’US Open. Kempen sera opposée à l’Espagnole Aliona Bolsova Zadoinov (WTA 114) aux alentours de 00h30 dans la nuit de mardi à mercredi.