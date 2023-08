Novak Djokovic face à un Gaël Monfils retrouvé au troisième tour du Masters de Cincinnati : le Serbe mène 18 victoires à… 0

Au vu des chiffres, autant dire que le Français va s’attaquer à une mission impossible dans la nuit de jeudi à vendredi. Plus d’un an après leur dernier affrontement sur la terre battue du Masters 1000 de Madrid, Monfils retrouve en effet Djokovic sur la surface dure du Masters 1000 de Cincinnati.

L’enjeu est important : la qualification pour les quarts de finale du tournoi américain. Et si l’actuel numéro 2 mondial est le grandissime favori de cette rencontre, cela ne l’empêche pas d’avoir un immense respect pour son futur adversaire. “Ce sera une bataille de vétérans, a déclaré Djoko, jeudi, au terme de son retour gagnant sur le sol américain après deux ans sans pouvoir y poser le pied. Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l’aime vraiment. Il apporte tellement de joie aux fans, c’est le joueur le plus charismatique que nous ayons eu au cours des deux dernières décennies.”

Gaël Monfils joue sous anti-inflammatoires

C’est vrai, le natif de Paris est un joueur apprécié. Tant par ses concurrents que par le public qu’il a l’art de transcender. Ce fut encore le cas en mai, sur les courts de Roland-Garros où il alla au-delà de ses limites physiques pour s’imposer au premier tour face à l’Argentin Sebastian Baez.

Pourtant, le parcours du joueur de 36 ans a été un chemin de croix ces derniers mois. De retour à la compétition début mars, après une interruption de sept mois liée à une blessure au pied, Gaël Monfils a pas mal galéré. Éliminé d’entrée à Indian Wells, au Challenger de Phoenix, à Miami et à Banja Luka, il n’a renoué avec le succès – sur abandon de son adversaire – que le 25 avril lors du Challenger d’Ostrava.

De nouveau à l’arrêt dans la foulée de son forfait au deuxième tour de Roland-Garros, il a dû attendre la tournée américaine pour retrouver un nouveau souffle. Le véritable plaisir de jouer aussi.

Depuis Washington début août, des joueurs du calibre d’Alexander Bublik (ATP 27), Christopher Eubanks (ATP 29), Stefanos Tsitsipas (ATP 4), Cameron Norrie (ATP 15) et enfin Alex de Minaur (ATP 12) ont subi sa loi.

Mais ces succès ne peuvent cacher les douleurs qu’il ressent toujours aux jambes. Mercredi soir face à l’Australien de Minaur, le Français a joué sous anti-inflammatoires. Alors, quand le speaker du stade lui a demandé s’il préférait éviter Novak Djokovic au tour suivant, ce n’était pas vraiment sa priorité. “Honnêtement, je ne regarde pas qui je vais affronter. L’important, c’est de me remettre physiquement. J’ai encore dû jouer avec des tapes à mes jambes. Pour l’instant, je veux surtout me concentrer sur ma récupération, profiter de ma victoire et la suite sera pour demain.”

Classé à la 221e position au ranking ATP, l’époux de la joueuse Elina Svitolina espère tenir jusqu’aux Jeux olympiques 2024 qui se tiendront dans sa ville natale, sur les terrains de Roland-Garros. Engranger des points d’ici là figure donc parmi ses objectifs, à moins de recevoir une invitation octroyée par le pays organisateur…