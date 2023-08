Le retraité Del Potro ne disputera pas l’US Open : “J’ai essayé par tous les moyens mais mon corps n’est pas à 100 %”

L’Argentin souhaitait en effet disputer l’US Open (28 août au 10 septembre) pour lequel il aurait certainement obtenu une invitation. En décembre 2022 déjà, le joueur de 34 ans avait commencé par laisser planer le doute sur Twitter. Un fan l’avait interrogé sur l’éventualité d’un retour lors du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison en cas de victoire de Messi et ses acolytes à la Coupe du monde 2022. Ce à quoi la “Tour de Tandil” avait rétorqué : Allez, je fais mon possible”.

En mars dernier, il levait littéralement le mystère sur la chaîne C5N, évoquant son amour du tennis, ses genoux meurtris et son travail quotidien pour tenter de revenir sur les terrains.

Las, si la tête a envie de poursuivre, c’est complètement différent sur le plan physique. “Comme vous le savez, j’étais très excité par mon désir de revenir sur un terrain aussi spécial que l’US Open. J’ai essayé par tous les moyens d’atteindre cet objectif, mais mon corps n’est pas à 100 % pour me sentir à l’aise et heureux de partager, une fois de plus avec vous, un moment unique. La douleur que je ressens ne me permet pas encore de me concentrer sur un retour. Je continuerai à chercher les meilleures alternatives pour retrouver ma qualité de vie”, a annoncé Juan Martin Del Potro mercredi soir sur ses réseaux sociaux.

En 2009, opposé au Suisse Roger Federer, Juan Martin Del Potro avait remporté le Majeur américain en cinq sets. Son seul et unique tournoi du Grand Chelem.