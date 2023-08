De retour à l’Académie Justine Henin, le coach Olivier Jeunehomme décrypte le circuit féminin : "Les joueuses ont beaucoup de pression"

Maryna Zanevska, Irina Khromacheva (ancienne n°1 mondiale juniors), Dayana Yastremska (qu’il a emmenée à la 25e place mondiale), Sofya Zhuk (lauréate de Wimbledon juniors en 2017), Clara Tauson (passée du top 300 à la 33e place mondiale sous ses ordres) ou plus récemment Lulu Sun ont profité de ses conseils.

Attablé à la terrasse de la Pâtisserie Pierson, à quelques encablures du village de Maillen où il a élu domicile avec son épouse et son fils âgé de 20 ans, le Namurois nous a accordé une heure et demie de son temps. L’occasion d’évoquer la formation des jeunes, la santé mentale des joueuses ou encore son nouveau rôle à l’Académie Justine Henin.

L’un des points communs des joueuses que vous avez entraînées, exceptée Maryna Zanevska mais qui a pris la nationalité belge par la suite, c’est qu’elles sont étrangères. Il n’y a donc pas de jeunes talents dans notre pays ?

“Si, il y a du talent en Belgique, ce n’est pas le problème. Personnellement, j’ai eu une fois l’opportunité de collaborer avec une joueuse belge mais, à l’époque, je me posais beaucoup de questions sur l’orientation que je voulais donner à ma carrière et j’ai préféré décliner malgré un projet très intéressant. Sofia Costoulas, pour ne citer qu’elle, a énormément de potentiel. Mais il y en a deux ou trois autres, sans compter des joueuses de la génération actuelle comme Greet Minnen ou Ysaline Bonaventure qui, selon moi, sont encore capables de bonnes performances.”

Qu’est-ce que Sofia Costoulas (WTA 299), 18 ans, possède de spécial ?

“Le tennis, ce n’est pas qu’une question de talent. C’est aussi une histoire de mentalité, de volonté d’atteindre le haut niveau. Il y a 36 chemins pour y arriver mais l’état d’esprit est primordial. Toutes les jeunes que j’ai eu l’occasion d’entraîner étaient résilientes, volontaires. Maryna Zanevska, par exemple, est quelqu’un qui a traversé beaucoup de moments difficiles dans sa carrière. Mais finalement, même si elle a percé sur le tard, elle y est arrivée à force de courage et de détermination. Je pense que Sofia, avec qui j’ai travaillé un peu lorsqu’elle fréquentait l’Académie Justine Henin, possède ces qualités. Lors du Covid par exemple, et alors que les clubs et centres fédéraux étaient fermés, elle a mis en place des choses pour continuer à s’entraîner et à progresser depuis son domicile.”





Qu’est-ce qu’il nous manque, en Belgique, pour parvenir à grossir notre contingent au haut niveau ? La différence avec la République tchèque, qui compte une douzaine de joueuses dans le top 200 mondial, est criante. Pourtant, les deux pays présentent un nombre d’habitants similaire et nous ne manquons pas d’infrastructures ni de formateurs de qualité.

“J’en reviens à la mentalité, à l’état d’esprit. S’investir pour atteindre le haut niveau demande une certaine prise de risque. Les institutions (NdlR : l’AFT et Tennis Vlaanderen, ou encore la Fédération Wallonie-Bruxelles) font du mieux qu’elles peuvent pour essayer de limiter ce risque mais il reste malgré tout présent. Peut-être également, et je mets ça entre guillemets, que l’esprit d’entreprendre n’est pas forcément dans notre ADN. Un autre élément, puisque vous prenez l’exemple de la République tchèque que je connais bien pour m’y être rendu, c’est que la place et la valeur du sport y sont différentes. Le constat est d’ailleurs valable pour la plupart des anciens pays du bloc de l’Est. Représenter ses couleurs et se distinguer par le sport y sont particulièrement importants. À tel point que les familles sont prêtes à faire d’énormes sacrifices. Je me demande cependant si cela va continuer des années. Les gens commencent à prendre conscience que mettre tous ses œufs dans le même panier constitue un danger. C’est justement ce que l’on essaye d’éviter à l’Académie Justine Henin.”

Justement, vous êtes de retour à Limelette deux ans après avoir quitté votre poste de directeur sportif. Quels seront votre rôle et vos missions ?

“Du coaching, principalement. J’ai beaucoup discuté avec Justine étant donné mon profil assez polyvalent mais rester sur le terrain était l’une de mes volontés. Je serai par ailleurs responsable du programme éducatif, en quelque sorte la plaque tournante entre le sportif et le scolaire. Le projet d’académie rêvée par Justine arrive à maturité : faire du tennis un outil d’éducation, de développement personnel. C’est important que ces jeunes qui pratiquent le tennis, en plus de suivre des études adaptées au sein de la structure, ne mettent pas leurs œufs dans le même panier. L’objectif est d’en faire des adultes responsables et conscients du monde qui les entoure, que leur futur se dessine dans le tennis ou non.”

C’est toujours difficile de parler de soi, mais quel type d’entraîneur êtes-vous ?

“Je suis à l’écoute de la personne, de ses objectifs, de ses attentes et de son histoire. J’essaye de comprendre qui j’ai en face de moi, car si le but poursuivi est toujours le même, les chemins sont différents. Bien sûr, avec l’expérience acquise, j’ai mis en place des balises par lesquelles il faut inévitablement passer. Mais entre celles-ci, je suis plutôt adaptatif et collaboratif. Mon objectif est de rendre la personne autonome, je ne suis pas là pour être le coach d’une vie. Je me considère plus comme un outil qui aide à révéler le potentiel.”

Olivier Jeunhomme et l'Ukrainienne Dayana Yastremska. ©DR.

On a encore vu ces dernières semaines que la santé mentale des joueuses restait fragile. Ysaline Bonaventure, notamment, a décidé de faire une pause. Est-ce un élément auquel vous attachez de l’importance en tant qu’entraîneur ?

“C’est très compliqué car le circuit est devenu extrêmement exigeant. Certaines joueuses jouent toute l’année et ne rentrent que très rarement chez elles, notamment les Chinoises. Personnellement, j’ai toujours été très attentif au calendrier, à la programmation des compétitions et des entraînements parce que c’est un élément clé pour la santé mentale des joueuses et des joueurs. J’essaye d’ailleurs de faire comprendre aux jeunes que les périodes de récupération font partie du processus d’entraînement et que se reposer ne veut pas dire s’entraîner dans une académie. Cela veut dire ne rien faire et penser à autre chose que le tennis.”

Certaines n’ont pas le choix, elles doivent jouer continuellement…

“Malheureusement, le circuit WTA est très différent du circuit ATP. Il y a beaucoup moins d’argent à gagner donc les filles ont plus de difficulté à s’arrêter. Dès qu’elles doivent payer un coach, un encadrement et essayer de se professionnaliser, forcément, les coûts augmentent. Elles sont donc beaucoup plus sous pression que les hommes. Évidemment, les filles du top 20 mondial n’ont pas ce souci. Un homme qui va gagner un tournoi ATP 250 non plus. Lui, il peut se permettre de faire un break et de voir venir. Ce n’est pas le cas des filles du top 50. Si elles ne parviennent pas à s’y établir dans la durée, cela devient compliqué financièrement. C’est donc un cercle vicieux. Elles sont dans l’obligation de jouer pour préserver leur classement et gagner leur vie. Or, quand on joue toute l’année, on ne peut pas être performant lors de chaque tournoi.”

Que pensez-vous du niveau sur le circuit féminin ?

“Je dirais qu’il est variable. Autant on peut avoir droit à des matchs d’une grande qualité, autant on peut tomber sur des matchs vraiment pauvres. Je mettrais ça en corrélation avec les filles qui explosent et disparaissent rapidement dans la foulée. Le top 10 voire le top 15 est assez stable mais derrière ça bouge beaucoup. Sur le circuit féminin, des joueuses remportent leurs premiers 15 000 ou 25 000 dollars dès 15 ans et sont propulsées directement au sein des compétitions de haut niveau. Or, c’est à ce moment-là que le travail de fond doit être réalisé, qu’elles doivent être guidées. Mais comme tout s’accélère et qu’elles sont dans l’obligation de jouer, elles n’ont pas suffisamment de temps pour se former comme il le faudrait, elles ne misent que sur leurs qualités. Mirra Andreeva (NdlR : à 16 ans, la Russe est déjà 67e mondiale) en est le parfait exemple. Je trouve qu’elle a des qualités extraordinaires mais l’an prochain, elle va devoir défendre tous les points gagnés cette année et son coach va devoir trouver comment développer son jeu. Pour l’instant, ses adversaires ne la connaissent pas bien mais la saison prochaine, toutes les statistiques seront sorties et elle sera attendue. Les joueuses d’un si jeune âge ne sont pas forcément prêtes à encaisser tout ça. Chez les garçons, à l’une ou l’autre exception près, c’est impossible d’atteindre le haut niveau avant 18 ou 19 ans. Souvent, à 18 ans, ils jouent encore leur dernière année parmi les juniors.”